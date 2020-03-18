  • Bist 100
    86777.7
  • Dolar
    6,4176
  • Euro
    7,0860
  • Altın
    314,8190
İstanbul
7 / 17
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
İran'a 10 milyon dolarlık 'koronavirüs' yardımı İran'a 10 milyon dolarlık 'koronavirüs' yardımı
Netanyahu: Şüpheli virüs vakaları hiç müsamaha gösterilmeden karantinaya alınacak Netanyahu: Şüpheli virüs vakaları hiç müsamaha gösterilmeden karantinaya alınacak
İsrailli iki bakan koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı İsrailli iki bakan koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Endonezya'da 5,5 büyüklüğünde deprem Endonezya'da 5,5 büyüklüğünde deprem
Kolonya ve dezenfektan ihracatı izne tabi tutuldu. Söz konusu karar Resmi Gazete'de yayımlandı Kolonya ve dezenfektan ihracatı izne tabi tutuldu. Söz konusu karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Meteoroloji'den uyarılar peş peşe geldi: Kar kapıya dayandı, yağmur için saat verildi Meteoroloji'den uyarılar peş peşe geldi: Kar kapıya dayandı, yağmur için saat verildi
Türkiye konuştuğu Kadir Şeker olayında yeni gelişme! Türkiye konuştuğu Kadir Şeker olayında yeni gelişme!
İran’ın kriz yönetme kabiliyeti: Koronavirüs örneği İran’ın kriz yönetme kabiliyeti: Koronavirüs örneği
Suudi müesses nizamı genç veliahdın ihtiraslarından rahatsız Suudi müesses nizamı genç veliahdın ihtiraslarından rahatsız
ABD'de zafer gecesi! Biden, Demokratların başkanlık yarışında Sanders'ı geride bıraktı ABD'de zafer gecesi! Biden, Demokratların başkanlık yarışında Sanders'ı geride bıraktı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 2 bin 807 vatandaşımızın tahliyesi saat 06.00 itibarıyla tamamlandı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 2 bin 807 vatandaşımızın tahliyesi saat 06.00 itibarıyla tamamlandı
Koronavirüs salgını, ABD'deki 50 eyalete de yayıldı Koronavirüs salgını, ABD'deki 50 eyalete de yayıldı
Metrelerce sürüklenen lüks cip takla attı: 1'i ağır 3 yaralı Metrelerce sürüklenen lüks cip takla attı: 1'i ağır 3 yaralı
Fransa'dan gelip karantinaya alınan iki yolcu ile ilgili açıklama Fransa'dan gelip karantinaya alınan iki yolcu ile ilgili açıklama
Ürdün Kralı koronavirüsle mücadele kapsamında olağanüstü hâl yasasını onayladı Ürdün Kralı koronavirüsle mücadele kapsamında olağanüstü hâl yasasını onayladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş açıklama: Koronavirüsle mücadelede bugün ilk kez hastamı kaybettim Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş açıklama: Koronavirüsle mücadelede bugün ilk kez hastamı kaybettim
Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
İçişleri Bakanlığı: Provokatif paylaşım yapan 24 kişiye gözaltı İçişleri Bakanlığı: Provokatif paylaşım yapan 24 kişiye gözaltı
Taşıyıcıların yüzde 86'sı tespit edilmeden toplumda dolaşıyor Taşıyıcıların yüzde 86'sı tespit edilmeden toplumda dolaşıyor
Putin: Ülkede koronavirüsün yayılımını engellemeyi başardık Putin: Ülkede koronavirüsün yayılımını engellemeyi başardık
Askeralma Genel Müdürlüğü: Bedelli askerlik yapacakların celp tarihleri ileri bir tarihe ertelendi Askeralma Genel Müdürlüğü: Bedelli askerlik yapacakların celp tarihleri ileri bir tarihe ertelendi
Juventus'ta ikinci koronavirüs vakası Juventus'ta ikinci koronavirüs vakası
Başkent’te yapılan operasyonda tonlarca sahte temizlik ürünü ele geçirildi Başkent’te yapılan operasyonda tonlarca sahte temizlik ürünü ele geçirildi
İguanasına maskeli koronavirüs önlemi aldı İguanasına maskeli koronavirüs önlemi aldı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

18 Mart 2020 Çarşamba 07:19:23 | Son Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 07:46:21

ABD'de zafer gecesi! Biden, Demokratların başkanlık yarışında Sanders'ı geride bıraktı

ABD'de başkanlık ön seçim süreci devam ederken eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, 3 eyalette yapılan ön seçimlerin tamamında Vermont Senatörü Bernie Sanders'ı geride bıraktı.

Ülkede 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için Demokratlar arasındaki yarış, Florida, Illinois ve Arizona eyaletlerinde yapılan ön seçimlerle devam etti.

Söz konusu 3 eyalette gerçekleştirilen ön seçimlerden Biden önemli bir avantajla çıktı.

Amerikan AP haber ajansının duyurduğu ve resmi olmayan sonuçlara göre Biden, ülkedeki en kritik eyaletlerden olan ve delege sayısı bakımından da büyük önem arz eden Florida'da oyların yaklaşık yüzde 61'ini alarak Sanders'a büyük fark attı.

Florida'da yüzde 23 düzeyinde kalan Sanders ise yarışta yeni bir yara daha almış oldu.

Illinois eyaletindeki ön seçimleri yaklaşık yüzde 59, Arizona'daki ön seçimleri ise yaklaşık yüzde 44 ile kazanan Biden, böylece gecenin kesin galibi olarak Sanders'la arasındaki farkı biraz daha açtı.

5 eyalette ön seçimlere salgın engeli

Öte yandan daha önce 17 Mart olarak açıklanan Ohio eyaletindeki ön seçimler koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.

Georgia, Kentucky, Louisiana ve Maryland eyaletlerinde de koronavirüs salgını nedeniyle ön seçimler ileri bir tarihte yapılacak.

Ön seçimler 3 Şubat'ta başladı

3 Şubat'ta Iowa'da yapılan tartışmalı ön seçimlerde Pete Buttigieg, Sanders'ı kıl payı geçerek kazanmış, 11 Şubat'ta yapılan New Hamsphire ve 22 Şubat'ta yapılan Nevada ön seçimlerini ise Sanders kazanmıştı.

Ardından 29 Şubat'taki Güney Carolina ön seçimlerini Biden rakiplerine fark atarak kazanmıştı.

14 eyalette ön seçimlerin yapıldığı 3 Mart'taki Süper Salı'da ise 10 eyalette ipi göğüsleyen Biden, en güçlü rakibi Sanders'tan liderlik bayrağını devralmıştı.

Demokrat Parti, Cumhuriyetçilerin başkan adayı Trump'a karşı kendi başkan adaylarını temmuz ayında yapacakları parti kongresinde resmen ilan edecek.

3 Kasım 2020'de yapılacak başkanlık seçimlerini kazanacak olan isim 20 Ocak 2021'de Beyaz Saray'da başkanlık koltuğuna oturacak.

AA

EN ÇOK OKUNAN HABERLER