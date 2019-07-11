Trump'a hakaret eden büyükelçinin istifa etmesinin ardından, Boris Johnson eleştirilerin hedefi oldu

TM Dijital Haber Merkezi

İngiltere’nin ABD Büyükelçisi Kim Darroch’un ABD Başkanı Donald Trump hakkında sarf ettiği “yeteneksiz” ve “beceriksiz” gibi yazışmaların sızdırılmasının yankıları sürüyor. Yaptığı açıklama ile istifa ettiğini açıklayan Darroch’un yeterince savunulmadığını düşünen İngiliz siyasetçiler ise, bu durumdan İngiltere’nin bir sonraki başbakanı olacağı düşünülen Boris Johnson’ı sorumlu tuttu.

Guardian’da yer alan habere göre, yoğun bir baskı altında bulunan Boris Johnson, “büyükelçiyi otobüsün altına itmekle” itham ediliyor.

KAÇAMAK YANITLAR VERMİŞTİ

İngiltere’nin mevcut başbakanı Theresa May’in istifasını açıklamasının ardından Muhafazakar Parti içerisinde liderlik çekişmesinin yaşanırken, salı günü gerçekleştirilen bir televizyon tartışmasında, Boris Johnson’a “Eğer başbakan olursanız, büyükelçiyi kovacak mısınız?” sorusu yöneltildi.

Boris Johnson ise bu soruya kaçamak yanıtlar vermişti. İngiliz basını, bu televizyon programını izleyen Büyükelçi Kim Darroch’un “arkasında kimsenin güçlü bir şekilde durmayacağını anladığı için istifa ettiğini” kaleme aldı.

“OTOBÜSÜN ALTINA İTTİ”

İngiltere Dışişleri Bakanlığının Avrupa ve Amerika’dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan, konuyla ilgili olarak şunları kaydetti:

“Bu yaşananlar, ülkeye liderlik etmek isteyen bir kişi adına rezil bir kayıtsızlıktır. Boris Johnson, sırf kendi çıkarına hizmet etmesi için olağanüstü bir diplomatı otobüsün altına itti.”

“LİDERLİK, TAKIMININ ARKASINDA DİMDİK DURMAYI GEREKTİRİR”

Muhafazakar Parti milletvekillerinden Patrick McLoughlin ise, şöyle konuştu:

“Başbakan olmak isteyen birinin çok çalışkan bir memurunun arkasında durma noktasındaki yetersizliğini görmek hiç hoş değil. Yanlış hiçbir şey yapmayan bu devlet adamı, yabancı hükûmetlerin saldırısı altında kaldı. Liderlik, takımının ardında dimdik durmayı da gerektirir.”