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29 Ekim 2019 Salı 22:12:55 | Son Güncelleme: 29 Ekim 2019 Salı 22:36:34

Trump-Zelenskiy görüşmesi Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilisini endişelendirmiş

ABD'de Başkan Donald Trump'a yönelik azil soruşturması kapsamında Kongre'de ifade veren üst düzey Ulusal Güvenlik Konseyi Yetkilisi Alexander Vindman, Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin endişelerini daha önce birkaç kez dile getirdiğini kaydetti.

ABD'de Trump'a yönelik devam eden azil soruşturmasında, Kongre'deki kapalı oturumda ifade veren ilk Beyaz Saray yetkilisi üst düzey Ulusal Güvenlik Konseyi Yetkilisi Vindman oldu.

Vindman'ın ifadesine ulaşan Associated Press'in (AP) haberine göre Vindman, Trump'ın Zelenksiy ile temmuz ayında yaptığı ve soruşturmanın açılmasına yol açan telefon görüşmesini dinleyen isimlerden biriydi. 

Görüşmenin ardından endişelendiğini belirten Vindman, ifadesinde "Yabancı bir ülkeden, bir ABD vatandaşını (Joe Biden) soruşturmasını istemenin doğru olduğunu düşünmüyorum. ABD hükümetinin Ukrayna'dan destek istediği yönündeki işaretleri görünce endişeye kapıldım." ifadesini kullandı. 

Vindman, görüşmeye ilişkin endişelerini daha önce iki kez Ulusal Güvenlik Konseyi'nde dile getirdiğini belirtti. 

Trump'a azil soruşturması

Trump'ın, temmuzda yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna liderinden Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediği iddia edilmiş, ABD Kongresi'ndeki Demokratlar da bu iddia üzerine azil soruşturması başlatmıştı. Trump ise Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin tamamen usullere uygun olduğunu savunmuştu ancak ABD Başkanı Trump, telefon görüşmesinden önce Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık askeri ve mali yardımın askıya alındığını bildirmişti.

Beyaz Saray, görüşmenin dökümünü yayımlamış ve yardımlarla görüşme arasında ilişki olmadığını savunmuştu.

(AA)

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