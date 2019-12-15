ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, "Yüzyılın Anlaşması" planını İsrail'de mart ayında yapılacak seçimler öncesinde açıklayabileceği bildirildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'a yakınlığıyla bilinen Israel Hayom gazetesi, ABD yönetiminin, İsrail'de yapılacak üçüncü seçimde de Netanyahu ya da Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz lehine belirleyici bir sonuç elde edilemeyeceğini, dolayısıyla hükümet kurulamayacağını düşündüğünü yazdı.

Haberde, ABD'de Kasım 2020'de yapılacak seçimlerin yaklaşması dolayısıyla Trump'ın, İsrail'de yeni hükümetin kurulmasını beklemeden "Yüzyılın Anlaşması" planını duyurmakta acele edebileceği belirtildi.

BU İŞİ KUSHNER YAPAMAZSA KİMSE YAPAMAZ

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta İsrail-Amerikan Konseyinde (IAC) yaptığı konuşmada, İsrail ile Filistin arasında barışın tesis edilme konusunda ümidinin azaldığını belirtmiş ve bu konuda görevlendirdiği damadı için "Bu işi Kushner yapamazsa kimse yapamaz." ifadesini kullanmıştı.

"YÜZYILIN ANLAŞMASI" MI? "YÜZYILIN ŞAMARI" MI?

"Yüzyılın Anlaşması" planını, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas "yüzyılın şamarı" olarak nitelendirdirmekte olup, planın Filistin halkının lehine hiçbir şey içermediği ifade ediliyor.

(AA)