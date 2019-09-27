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27 Eylül 2019 Cuma 07:54:21 | Son Güncelleme: 27 Eylül 2019 Cuma 07:55:04

Trump yönetiminden mülteci kabul sayısına neşter

ABD'de Başkan Donald Trump yönetimi, 2020 mali yılında ülkeye sadece 18 bin yeni mültecinin yerleşmesinin öngörüldüğü teklifi Kongre'ye sundu.

Beyaz Saray yetkililerinin Kongre'ye sunduğu 2020 mülteci programına göre, ABD'nin gelecek yıl için sadece 18 bin mülteciye yeniden yerleşim hakkı vermesi planlanıyor.

Söz konusu sayı, ABD'nin modern mülteci programı tarihindeki en az rakamı teşkil ediyor.

Ayrıca Başkan Trump'ın yayımladığı kararnameye göre, ABD yönetimi mültecilerin yeniden yerleştirilmesi için eyalet yönetimleri ve yerel yönetimlerin onayını alacak.

ABD'nin eski Başkanı Barack Obama döneminin son yılı olan 2016'da ABD'nin mülteci kotası 110 bin iken, Trump yönetimi bu sayıyı 30 bine kadar düşürmüştü.

(AA)

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