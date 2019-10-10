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10 Ekim 2019 Perşembe 23:28:50 | Son Güncelleme: 11 Ekim 2019 Cuma 00:47:25

Trump yine kafa karıştırdı! Attığı tweetle kongrenin gazını almaya devam ediyor

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye konusunda üç seçenekleri olduğunu belirterek, "Ya oraya asker göndereceğiz ve askeri olarak kazanacağız ya Türkiye'yi finansal olarak ve yaptırımlarla sert bir şekilde vuracağız ya da Türkiye ve Kürtler arasında bir anlaşma için arabuluculuk yapacağız!" açıklamasında bulundu.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, DEAŞ "hilafetini" yüzde yüz yendiklerini belirterek, "Suriye'de Türkiye'nin saldırısı altındaki bölgelerde artık askerimiz yok. Biz işimizi mükemmel bir şekilde yaptık." ifadelerini kullandı.

Trump, "Şimdi Türkiye Kürtlere saldırıyor, bu ikili 200 yıldır birbiriyle savaşıyor. Şimdi bizim üç seçeneğimiz var. Ya oraya asker göndereceğiz ve askeri olarak kazanacağız ya Türkiye'yi finansal olarak ve yaptırımlarla sert bir şekilde vuracağız ya da Türkiye ve Kürtler arasında bir anlaşma için arabuluculuk yapacağız!" görüşünü paylaştı.

"UMARIM TÜRKİYE VE KÜRTLER ARASINDA ARABULUCULUK YAPABİLİRİZ"

 

ABD Başkanı Donald Trump, "Umarım Türkiye ve Kürtler arasında arabuluculuk yapabiliriz." dedi.

Trump Minnesota eyaletinde yapacağı miting öncesi Beyaz Saray'dan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Trump, "Suriye'de şu anda askerimiz yok. Biz orada kazandık ve DEAŞ'ı yendik. Orada hiç askerimiz yok. En son isteyeceğim şey binlerce askeri tekrar oraya (Suriye'ye) götürüp, yine kazanmak." ifadesini kullandı.

Daha önce zaten Suriye'de ABD'nin kazandığını vurgulayan Trump, "Diğer bir seçenek de Türkiye'ye karşı güçlü finansal adımlar atmak." değerlendirmesinde bulundu.

Kürtler ile ilişkilerinin iyi olduğunu belirten Trump, "Umarım Türkiye ve Kürtler arasında arabuluculuk yapabiliriz." görüşünü paylaştı.

"Türkiye, benim nerede durduğumu biliyor. Bölgeyi terk ettik ve Amerikalıların bizim tekrar bu bölgeye ordumuzla döndüğümüz görmek isteyeceklerini düşünmüyorum." görüşünü paylaşan Trump, gerekmesi durumunda Türkiye'ye ağır yaptırımlar uygulayabileceğini söyledi.

AA

AA

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