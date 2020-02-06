Trump, Venezuela'da darbe girişiminde bulunan Guaido'yu Beyaz Saray'da kabul etti

  • Bist 100
    123243
  • Dolar
    5,9902
  • Euro
    6,5958
  • Altın
    300,9140
İstanbul
5 / 7
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
'Onun sesi hep çınladığı sürece Müzeyyen Senar hiç ölmeyecek' 'Onun sesi hep çınladığı sürece Müzeyyen Senar hiç ölmeyecek'
Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? Bu hafta hangi filmler vizyona girecek?
ABD'li ünlü oyuncu Kirk Douglas hayatını kaybetti ABD'li ünlü oyuncu Kirk Douglas hayatını kaybetti
Bazı kültür sanat etkinlikleri Van'daki çığ felaketi nedeniyle iptal edildi Bazı kültür sanat etkinlikleri Van'daki çığ felaketi nedeniyle iptal edildi
Kapadokya'yı 2020'nin ilk ayında 159 bin turist ziyaret etti Kapadokya'yı 2020'nin ilk ayında 159 bin turist ziyaret etti
Araştırmacı Mehmet Dilbaz Beyoğlu'nun oluşum hikayesini anlattı Araştırmacı Mehmet Dilbaz Beyoğlu'nun oluşum hikayesini anlattı
Darbeci Hafter'den Trablus'a roketli saldırı: 1 sivil öldü, 2 sivil yaralandı Darbeci Hafter'den Trablus'a roketli saldırı: 1 sivil öldü, 2 sivil yaralandı
Afrika’da Fransa kâbusu: Tarihsel arkaplan! Afrika’da Fransa kâbusu: Tarihsel arkaplan!
Yükselen Asya’nın karanlık yüzü: Gözaltı kampları Yükselen Asya’nın karanlık yüzü: Gözaltı kampları
Türk Konseyi dışişleri bakanları Bakü'de toplandı Türk Konseyi dışişleri bakanları Bakü'de toplandı
James Jeffrey'den Rusya'ya İdlib uyarısı James Jeffrey'den Rusya'ya İdlib uyarısı
Van'daki çığ felaketinden bir üzücü haber daha geldi... Bir kişinin cansız bedenine daha ulaşıldı Van'daki çığ felaketinden bir üzücü haber daha geldi... Bir kişinin cansız bedenine daha ulaşıldı
Bakan Çavuşoğlu: Sabrımızın bir sınırı var, sınırı aşılırsa durmayız Bakan Çavuşoğlu: Sabrımızın bir sınırı var, sınırı aşılırsa durmayız
Türkiye-Ukrayna ilişkilerinde hassas denge Türkiye-Ukrayna ilişkilerinde hassas denge
Şirketlerin ödeme gücü ve kredi hacmi artacak Şirketlerin ödeme gücü ve kredi hacmi artacak
Çağatay'ın mor pijaması sosyal medyayı salladı Çağatay'ın mor pijaması sosyal medyayı salladı
Elazığ'da okulların açılma tarihi ertelendi Elazığ'da okulların açılma tarihi ertelendi
Bankada hesabı olanlar dikkat! Son gün 15 Haziran başvurmayı unutmayın! Bankada hesabı olanlar dikkat! Son gün 15 Haziran başvurmayı unutmayın!
Giresun'da toprak kayması! Faciadan dönüldü Giresun'da toprak kayması! Faciadan dönüldü
Beyaz Saray'dan azil sürecinde aklanan Trump hakkında flaş açıklama Beyaz Saray'dan azil sürecinde aklanan Trump hakkında flaş açıklama
Sabiha Gökçen'deki kazada çarpıcı detay! Uçak kazalarının sebebi ne? Sabiha Gökçen'deki kazada çarpıcı detay! Uçak kazalarının sebebi ne?
Engin Günaydın'dan kötü örnek! Kaskınız nerede Engin bey? Engin Günaydın'dan kötü örnek! Kaskınız nerede Engin bey?
Trump, Venezuela'da darbe girişiminde bulunan Guaido'yu Beyaz Saray'da kabul etti Trump, Venezuela'da darbe girişiminde bulunan Guaido'yu Beyaz Saray'da kabul etti
Sabiha Gökçen'de 3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin flaş gelişme: Kara kutu bulundu Sabiha Gökçen'de 3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin flaş gelişme: Kara kutu bulundu

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

06 Şubat 2020 Perşembe 11:12:42 | Son Güncelleme: 06 Şubat 2020 Perşembe 11:46:29

Trump, Venezuela'da darbe girişiminde bulunan Guaido'yu Beyaz Saray'da kabul etti

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'da seçilmiş hükümete darbe girişimi yaparak geçici devlet başkanlığını ilan eden Ulusal Meclis'in Başkanı Juan Guaido ile Beyaz Saray'da görüştü.

ABD Başkanı Donald Trump ve Guaido öğle saatlerinde Beyaz Saray'da bir araya geldi. Trump, Guaido'yu Beyaz Saray'ın girişinde karşıladı.

BASINA KAPALI GÖRÜŞME

İkilinin görüşmesinden önce basına yapılması gereken açıklama ise son dakikada herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin iptal edildi. Ana görüşme de yine basına kapalı gerçekleştirildi.

Guaido, Trump'tan önce ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve bazı ABD'li siyasetçiler ile de bir araya geldi.

GUAİDO YASAĞA RAĞMEN YURT DIŞINA ÇIKIYOR

ABD destekli Guaido, Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesinin (TSJ) koyduğu yurt dışına çıkış yasağına rağmen 19 Ocak'ta Kolombiya'ya geçmiş, bu ülkenin başkenti Bogota'da düzenlenen Amerika Kıtası Terörizmle Mücadele 3. Bakanlar Konferansı'na katılmıştı.

Etkinlikte ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşen Guaido, daha sonra Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen zirvesine katılmak ve farklı temaslarda bulunmak üzere Avrupa'ya gitmişti.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR1

TÜMÜ