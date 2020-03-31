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31 Mart 2020 Salı 09:24:02 | Son Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 09:26:42

Trump ve Putin, 'enerji piyasasını dengeleme' konusunda anlaştı

Trump ile Putin'in küresel petrol krizine ilişkin yaptığı telefon görüşmesinde, enerji piyasalarını dengeleme konusunda anlaştıkları açıklandı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in küresel petrol krizine ilişkin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

BEYAZ SARAY PUTİN İLE TRUMP'IN ANLAŞTIĞINI AÇIKLADI

Beyaz Saray Sözcü Vekili Judd Deere, Trump ile Putin arasında gerçekleştirilen koronavirüs salgını ve küresel petrol krizi konulu telefon görüşmesine ilişkin açıklama yaptı. Deere, iki liderin de enerji piyasasının istikrarının önemli olduğu konusunda mutabık kaldığını belirtti.

G20 ÜLKELERİYLE BERABER ÇALIŞILACAK

Yetkili, Trump ile Putin'in koronavirüsle mücadele ve küresel ekonomiyi canlandırma konusunda G20 ülkeleriyle birlikte çalışma konusunda anlaştığını kaydetti. Deere, açıklamasında "Venezüella hakkında Başkan Trump, ülkedeki durumun korkunç olduğunu ve devam eden krize karşı demokratik bir geçiş görmenin hepimizin ilgisi dahilinde olduğunu yineledi" ifadelerini kullandı.

KREMLİN DE ANLAŞMA SAĞLANDIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Görüşmeye dair Kremlin'den yapılan açıklamada da Putin ve Trump'ın petrol pazarındaki mevcut durumu ele aldıkları ve bu yöndeki istişarelere enerji bakanları üzerinden devam etme konusunda anlaştıkları kaydedilmişti.

Açıklamada "Dünya petrol pazarındaki mevcut durum konusunda fikir alışverişi de yapıldı. Bu yöndeki Rus-Amerikan istişarelerine enerji bakanları üzerinden devam etme konusunda anlaşma sağlandı" denilmişti.

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