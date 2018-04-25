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25 Nisan 2018 Çarşamba 13:28:56 | Son Güncelleme: 25 Nisan 2018 Çarşamba 17:21:14

Trump ve Macron arasındaki yakınlaşma

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron'un, ABD ziyareti eğlenceli geçiyor.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron'u ağırlıyor.

RESMİ TÖRENLE KARŞILAMA

Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Beyaz Saray'da karşılama töreni düzenledi. Beş askeri şubenin neredeyse 500 üyesinin bulunduğu tören Beyaz Sarayın güney bahçesinde 21 pare top atışı ile başladı.

Macron ve eşi Brigitte Macron'u, Başkan Trump’la birlikte, Başkan Yardımcısı Pence, Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Ivanka Trump, Ticaret Bakanı Wilbur Ross ve Beyaz Saray Personel Şefi John Kelly de dahil olmak üzere Trump yönetimi ve kabine üyeleri karşıladı.

GAYRİ RESMİ YAKINLAŞMA

Resmi karşılamanın ardından ziyaret resmiyetten uzaklaşarak oldukça samimi bir hal aldı. Fransa ve ABD basının yanında tüm dünya basının takip ettiği ziyaretten sık sık yeni bir kare ajanslara düşüyor. Macron ve Trump'ın objektiflere yansıyan görüntüleri güldürüyor. Trumplar, Macronların onuruna yemek de verdi, ağaç da dikti. İki ülke liderinin yakınlaşmasının siyasetteki izlerini de ilerleyen süreçte göreceğiz.





(Ensonhaber)

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