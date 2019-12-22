22 Aralık 2019 Pazar 07:12:41 | Son Güncelleme: 22 Aralık 2019 Pazar 07:17:45
Trump ve Abe arasında Kuzey Kore ve İran trafiği
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre ABD Başkanı Donald Trump ile Japonya Başbakanı Abe Şinzo telefonda görüştü. Görüşmede ticari ilişkilerin yanı sıra İran ve Kuzey Kore ile ilgili konular ele alındı.
Trump ve Abe, özellikle son dönemde Kuzey Kore'nin tehdit içeren açıklamalarının ardından yakın iletişim ve iş birliğini sürdürme konusunda mutabık kaldı.
AA
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