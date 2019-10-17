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17 Ekim 2019 Perşembe 20:34:28 | Son Güncelleme: 17 Ekim 2019 Perşembe 22:03:36

Trump: Türkiye'den güzel haberler var, milyonlarca hayat kurtarılacak

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek,"Türkiye'den güzel haberler var, milyonlarca hayat kurtarılacak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Pence arasında Ankara'da yapılan görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu. Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Türkiye'den güzel haberler var, milyonlarca hayat kurtarılacak" ifadelerini kullandı.

Trump, "Türkiye'den güzel haberler var. Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo birazdan basın toplantısı düzenleyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederim. Milyonlarca hayat kurtarılacak" ifadesini kullandı.

Erdoğan ve Pence, Suriye konusunda Ankara'da toplamda 4 saati aşkın süre baş başa ve heyetler arası görüşme yapmışlardı.

TRUMP'TAN TÜRKİYE-ABD MUTABAKATI AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump: "Bugün ABD ve Türkiye için çok önemli bir gün" - "Erdoğan, sert, güçlü bir lider ve doğru bir karar verdi"

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile Türkiye arasında Suriye konusunda varılan mutabakatı tebrik ederek, "Bugün ABD ve Türkiye için çok önemli bir gün." dedi.

Trump, Teksas eyaletini ziyaretinde gazetecilere ABD ve Türkiye arasında Suriye konusunda bugün varılan anlaşma hakkında açıklamalarda bulundu.

Söz konusu mutabakatı tebrik eden Trump, "Bugün ABD ve Türkiye için çok önemli bir gün." diye konuştu.

Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür ederek, "Erdoğan, sert, güçlü bir lider ve doğru bir karar verdi." değerlendirmesinde bulundu.

AA

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