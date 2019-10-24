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24 Ekim 2019 Perşembe 13:07:22 | Son Güncelleme: 24 Ekim 2019 Perşembe 13:21:39

Trump'ın teşekkür ettiği teröristbaşı Mazlum Kobani (Şahin Cilo) ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı!

Soçi Zirvesi sonrası Suriye konusu gündemdeki sıcaklığını korurken Türkiye’nin teröristbaşı olarak tanımladığı Mazlum Kobani ile ilgili farklı detaylar ortaya çıkmaya başladı. Yörünge Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ceyhun Bozkurt, terörist başıyla ilgili bilinmeyen bir detayı paylaştı.

“ABD Başkanı Trump’ın teşekkür twiti attığı, Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörlerin Amerikan vizesi verilmesini istediği, Rusya’nın Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun ve üst düzey komutanların telekonferans yöntemiyle görüştüğü Mazlum Kobani kod adlı terörist kimdir? Önce buna bakmak lazım. Gerçek adı Ferhat Abdi Şahin. Bizim bildiğimiz kod adı Şahin Cilo. 

SURİYE KRİZİ ÖNCESİ ÖZEL GÖREVLENDİRİLDİ

Şahin Cilo, PKK terör örgütünün en eski elebaşılarından biridir. Cilo’nun, Türkiye’deki birçok eylemin sorumlusu olduğu biliniyor. Bilinmeyen bir yönü şudur: Suriye’deki kriz henüz başlamadan, örgütün yönetimi tarafından görevlendirildiği ve Suriye’ye geçiş yaptığıdır. Şahin Cilo, Mart 2011’de başlayan Suriye olaylarından yaklaşık 4-5 ay önce 20 adamını alarak bu ülkenin kuzeyine geçiş yapmıştır. Bu da örgütün karışıklığı çıkartan güç merkezlerince yönlendirildiğini ortaya koymuştur. Cilo o tarihten itibaren bu bölgede terör örgütünün örgütlenmesini gerçekleştirmiştir. ABD özel kuvvetleri ile hareket etmesi kuvvetle muhtemeldir. Çünkü ABD özel kuvvetleri, 2000’li yılların başından bu yana terör örgütü PKK ile iletişim halindedir. Yani özel olarak görevlendirilmiştir.

RUSYA HATAYA DÜŞMEMELİ

Gelelim günümüzdeki iletişimin anlamına: ABD, hala bu terör örgütünü ve Cilo’yu kullanmak istemektedir. Bu nedenle Trump’a o twit attırıldı ve vize meselesi gündeme geldi. Bunun nedeni iddia edildiği gibi bölgedeki zengin petrol kaynakları değildir. Elbette Suriye açısından önemlidir. Ancak Suriye’nin terör örgütünün işgali altındaki bölgelerinde çıkan kaynaklar diğer Ortadoğu ülkelerindeki kaynaklar kadar hayati değil. Cüzi bir miktardadır. ABD’de SDG’yi kullanmak isteyen ekip, SDG üzerinden varlığını sürdürecek ve İran’ın Akdeniz’e geçişini engellemek istemektedir. Böylece İsrail’in güvenliği garanti altına alınacaktır. 

Ruslar da, ABD’nin elindeki bu kozu almaya, böylece Washington’un bölgedeki etkisini kırmaya çalışmaktadır. Ancak bu gerçekleşmesi hiç de kolay olmayan bir durum. ABD, bu örgütü çok derinlerde bağlamıştır. Ruslara kaptırmayı istemez. Ruslar, bu örgütle iletişimi kuvvetlendirme gibi bir hataya düşerse, Türkiye’nin tepkisini çeker, ki bu durum Moskova’nın işine gelmez."

(Aksam.com.tr)

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