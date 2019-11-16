Trump’tan skandal bir karar daha! Savaş suçu işlemekle itham edilen subaylara affetti

Trump ayrıca Irak'taki operasyonlarda görev yapan Deniz Kuvvetleri’ne bağlı bir müfreze komutanını yeniden görevlendirdi.

Trump’ın bu adımının askeri adaleti zayıflattığı ifade edilerek eleştirilirken, bunun savaş meydanlarında yapılan zulümlerin göz ardı edilebileceği mesajı verdiği belirtildi.



DAHA ÖNCE DE AFFETMİŞTİ



ABD Başkanı Donald Trump daha önce de, Irak’ta gözaltına alınan bir kişiyi öldürmek suçundan 2009 yılında hapis cezasına çarptırılan eski bir ABD askerini affetmişti.

Irak’ta görev yaparken iki arkadaşını bir bombalı saldırıda kaybeden Behenna, olayla ilişkili olduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve delil yetersizliği nedeniyle serbest bırakılan Iraklı Ali Mansur’u daha sonra izni ve yetkisi olmadan sorgulamış, çırılçıplak soyduğu Mansur’a sorgu sırasında iki el ateş etmişti. Irak polisi, olayın ertesi günü Mansur’un cesedini bulmuştu.

Mansur’un sorgu sırasında kendisine taş attığını iddia eden Behenna, meşru müdafaada bulunarak ateş ettiğini söylemişti. Behenna mahkemede, “Ali Mansur’un silahımı alıp bana doğrultmasından korktum” demişti.