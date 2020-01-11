Trump’tan Nobel Barış Ödülü çıkışı: Bir ülke kurtardım

Trump, Ohio eyaletinin Toledo kentinde düzenlediği mitingde destekçilerine seslendi.

Ağırlıklı olarak İran'la yaşanan gerilimden bahseden ABD Başkanı, bir noktada sözü 2019 Nobel Barış Ödülü'ne getirdi.

Ödülün kendisine verilmesi gerektiğini ima eden Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Size Nobel Barış Ödülü hakkında bir şeyler söyleyeceğim. Bir anlaşma yaptım ve bir ülkeyi kurtardım. Ardından duydum ki Nobel Barış Ödülü'nü bu ülkenin başındaki kişiye (ülkeyi kurtardığı için) vermişler. Ve dedim ki, 'Ne? Bununla ilgili bir şeyler yapmadım mı?'. Evet, ama bilirsiniz işte, bu şekilde. Büyük bir savaşı engelledim. Birkaç tanesini engelledim."

Ödülün sahibi Abiy Ahmet Ali olmuştu

Norveç Nobel Komitesi, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmet Ali'yi, sınır komşusu Eritre ile barışı sağlama çabalarından dolayı Nobel Barış Ödülü'ne layık görmüştü.

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