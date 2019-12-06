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06 Aralık 2019 Cuma 07:17:29 | Son Güncelleme: 06 Aralık 2019 Cuma 07:19:56

Trump: 'Suudi Arabistan'a 12 bin asker göndereceğimiz' yalan haber

ABD Başkanı Donald Trump, 'Bugün Suudi Arabistan'a 12 bin asker göndereceğimiz yönünde çıkan haberler yanlış, daha da net söylemek gerekirse bu yalan haber.' açıklamasında bulundu.

Trump, Kongre ve ABD Savunma Bakanlığını (Pentagon) karşı karşıya getiren ABD'nin Orta Doğu'ya 14 bin asker sevk etmeyi değerlendirdiği iddialarına Twitter'dan yanıt verdi.

ABD Başkanı Trump, paylaşımında, "Bugün Suudi Arabistan'a 12 bin asker göndereceğimiz yönünde çıkan haberler yanlış, daha da net söylemek gerekirse bu yalan haber." ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, Amerikan basınında çıkan haberlerde Orta Doğu'ya 14 bin asker gönderilmesinden bahsedilmesine rağmen Trump'ın paylaşımında 12 bin rakamından bahsetmesi de dikkati çekti.

- Orta Doğu'ya ek asker haberi Washington'u karıştırdı

The Wall Street Journal gazetesi, Pentagon yetkililerine dayandırdığı haberinde, ABD'nin yaz aylarında İran tehdidine karşı Orta Doğu'ya sevk ettiği 14 bin askere ek olarak bölgeye 14 bin asker daha göndermeyi planladığını iddia etmişti.

Bunun üzerine Missouri Senatörü Cumhuriyetçi Josh Hawley, gazetenin haberini Twitter hesabından paylaşarak, "Sadece bu yıl 14 bin asker gönderdikten sonra Pentagon'un Orta Doğu'da 14 bin ek asker istemesinin nedenini, Senato Silahlı Hizmetler Komitesi'ndeki oturumda dinlemek istiyorum. Pentagon bir kara savaşına mı hazırlanıyor?" ifadesini kullanmıştı.

Pentagon Sözcüsü Alyssa Farah, Hawley'in talebi üzerine Esper adına açıklama yayımlamış, "Dünyadaki tehdit durumunu sürekli olarak değerlendiriyor ve seçeneklerimize bakıyoruz. Hasımlarımızın faaliyetlerine, dinamik durumlara bağlı olarak kuvvet durumu ve asker sayımızı ayarlıyoruz. Bakan Esper, bu sabah ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı James Inhofe ile konuştu ve şu anda Orta Doğu'ya 14 bin ek asker göndermeyi değerlendirmediğimizi yineledi." demişti.

AA

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