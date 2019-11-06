Trump, Suriye'deki petrol sahaları için askeri operasyonlara onay verdi

AP haber ajansının, ABD’li yetkililere dayandırdığı iddiaya göre, Donald Trump Suriye'nin doğusundaki petrol sahalarını güvence altına almak için bölgede genişletilmiş askeri operasyona onay verdi.

Onay, Trump’ın savunma yetkilileriyle cuma günü yaptığı toplantının ardından geldi.

Bu yeni plana göre ABD askerleri, Kürt güçlerin kontrolündeki Deyrizor ile Haseke arasında yaklaşık 150 kilometrelik bir alanda kontrol sağlayacak. Ancak sahanın genişliğinin tam belirlenmediği de belirtiliyor.

'ABD askerinin varlığını karmaşık hale getiriyor'

Ancak ABD’yi ‘sonu olmayan savaşlardan’ kurtarmak isteyen Trump’ın bu kararla birlikte ABD askerlerinin Suriye’deki varlığını daha da karmaşık bir hale getirdiği konuşuluyor.

ABD’li yetkililer ayrıca, petrole yönelik bir tehdit oluşturmaları halinde Suriye, Rusya ya da diğer güçlere yönelik bir saldırı gerçekleştirip gerçekleştirmeme konusunda yasal soruları gündeme getiriyor.

Trump'ın bu kararının askeri yetkililerin Suriye'de kalma konusundaki baskılarının bir zaferi olduğu belirtiliyor.

Ancak bu talimatla birlikte Trump, sürekli eve geri getirme sözü verdiği Suriye’deki 1200 civarındaki ABD askerine de ileri bir tarihe kadar kapıyı kapatmış oluyor.

Kaç asker kalacak?

Suriye'de kalacak asker sayısına ilişkin Pentagon'dan bir açıklama gelmedi ancak El Tanf'taki 200 askerle birlikte bu sayının 800 civarında olabileceği belirtiliyor.

AP’ye konuşan Demokrat Senatör Tim Kaine, yeni plan için “Doğu Suriye’deki petrol sahaları için askerlerimizin hayatlarını riske atmak sadece düşüncesizlik değil aynı zamanda yasal olarak da yetki alınmadı. Başkan Trump, DEAŞ'siz bir geleceği güvence altına almak adına Amerikan askerleriyle birlikte savaşan Kürt müttefiklerimize ihanet etti, bunun yerine birliklerimizi petrol sahalarını korumak için kaydırdı” ifadelerini kullandı.

(Sputnik)