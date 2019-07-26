ABD Başkanı Donald Trump Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 savunma sistemleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Trump,"S-400 aldığı için Türkiye'yi suçlamıyorum" dedi..

NTV muhabirinin aktardığına göre Trump, aralarında Türkiye'ninde olduğu bazı ülkelerin DTÖ tarafından 'gelişmekte olan ülkeler' olarak sınıflandırılmasının da yanlış olduğunu söyledi.

Trump, "Bu ülkeler gelişmiş ülkelerdir, ayrıcalıklı yaklaşılması adil değildir" diye konuştu.

S-400, Rusya'nın Soğuk Savaş döneminde geliştirmeye başladığı füze savunma sisteminin dördüncü neslini temsil ediyor.