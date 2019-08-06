Trump, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile bir araya gelecek

Beyaz Saray Basın Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın 20 Ağustos Salı günü ağırlayacağı Romanya Cumhurbaşkanı Iohannis ile ikili ve bölgesel konuları kapsamlı şekilde ele alacağı kaydedildi.

Açıklamada, "İki lider ABD ile Romanya'nın karşı karşıya kaldığı ortak güvenlik meselelerinin çözüm yollarını ele alacak, ayrıca adil ve karşılıklı ticari ve enerji ortaklıklarını geliştirme konusunu konuşacak." ifadelsine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Romanya'da komünizmin yıkılışının 30. ve bu ülkenin NATO'ya girmesinin 15. yıl dönümü olmasına atıf yapılarak, Trump ile Iohannis'in bu yıl dönümlerini birlikte anacağı belirtildi.

ABD'nin Moskova'ya yönelik NATO "tedbirleri" kapsamında Romanya'ya gönderdiği "Yüksek İrtifa Füze Savunma Sistemi" (THAAD) haziranda bu ülkeye ulaşmış, söz konusu adım Rusya tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

(AA)