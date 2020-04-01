Trump, Putin'in korona yardım teklifini kabul etti

Çin, İran ve Avrupa ülkelerinden sonra koronaviüs, ABD'de de etkili olmaya başladı.

Başkan Donald Trump, salgının başladığı günlerde çok önemsemese de, virüs tüm ABD'ye yayılmış durumda.

Bazı eyaletlerde sağlık kuruluşları vakalara yetişemezken bilanço her geçen gün artıyor.

Ölü sayısının 3 bin 170'e, vaka sayısının 164 bin 610’a yükseldiği ABD'ye, Rusya'dan yardım eli uzandı.

YARDIMI KABUL ETTİ, UÇAKLAR HER AN KALKABİLİR

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un açıklamalarına göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ABD'ye koronavirüs mücadelesi için yardım teklifinde bulundu.

Peskov, Trump'un yardımı kabul ettiğini ve tıbbi malzeme yüklü Rus uçaklarının, bugün ABD'ye gitmek üzere kalkabileceklerini söyledi.