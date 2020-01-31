Trump propaganda yaptı: Demokratlar ineklerinizi öldürmek istiyor

ABD Başkanı Donald Trump, Demokratlar’ın başkan adaylarını belirlemek için yapacağı ön seçimden günler önce, üstelik seçimin yapılacağı Iowa eyaletinde başkent Des Moines’da bir miting düzenledi.

Azil sürecini başlatan senatörleri ve başkan adaylarını diline dolayan Trump, Alexandria Ocasio-Cortez gibi sıklıkla hedef aldığı isimlerin kulaklarını çınlattı.

Tüm bu isimlerin ‘sosyalist’ olduklarını öne süren Trump, “Caddenin hemen aşağısında bulunan radikal sosyalist Demokratları bozguna uğratacağız” dedi.

“EĞER KAZANMAZSAK ÇİFTLİKLERİNİZ CEHENNEME DÖNECEK”

Iowa’da tarımın ekonomik ve toplumsal yaşam için çok önemli bir yer tutuyor olmasından esinlenen Trump, ‘Demokratların inekleri öldürmek istediğini’ söyleyerek dinleyicisini tavlamaya çalıştı.

Alexandria Ocasio-Cortez’in gündeme getirdiği, iklim değişikliğiyle mücadele adına fosil yakıt yerine yenilenebilir enerjinin önerildiği Yeşil Yeni Anlaşma’ya atıfta bulunan Trump, “Çiftliklerimizi ezip geçecek, muhteşem ineklerimizi mahvedecek. Onlar ineklerimizi öldürmek istiyor. Nedenini biliyorsunuz, değil mi? Söylemeyin. İneklerimizi öldürmek istiyorlar. Yani sıradaki sizsiniz. Eğer kazanmazsak çiftlikleriniz cehenneme dönecek. Bunu şimdiden söyleyebilirim” dedi.

Bu, Donald Trump ve ‘inek’ sözcüklerinin ilk kez bir araya gelişi değil. Trump başkanlık görevine gelmeden önce de Suudi Arabistan'la ilişkilerine yönelik eleştiriler üzerine bu ülkeyi ‘süt veren inek’ olarak nitelemiş, süt kesilince katledilmesi gerektiğini savunmuştu.

TÜM MUHALİFLERE İSİM TAKTI

Öte yandan Iowa mitingine Donald Trump’ın muhaliflerine yönelik yaptığı kelime oyunları da damga vurdu.

Görevden azli istemiyle Senato'da başlayan soruşturmayı yürüten İstihbarat Komisyonu Başkanı Adam Schiff’in soyadını ‘Shifty’ (kaypak, güvenilmez) olarak telaffuz eden Trump, “Geceleri yatağına uzanır, yönünü değiştirir ve döner. Köpek gibi terler” dedi.

Muhtemel rakiplerine birer isim takan Trump, Michael R. Bloomberg’e ‘Mini Mike’, Elizabeth Warren’a ‘Pocahontas’, Joe Biden’a ‘Uykucu’ (Sleepy Joe) ve Bernie Sanders’a ‘Çatlak’ diye seslendi.

AA