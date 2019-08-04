Trump Pompeo'yu S-400 ile vuracak
TIME dergisinde yayımlanan habere göre ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye uygulanması muhtemel CAATSA yaptırımlarını, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun altını oymak için strateji olarak kullandığını iddia etti. Söz konusu analiz gerçekleşir ise Türkiye’ye ek yaptırım uygulanmayacak.
Haberde, Trump’ın 2,5 yıllık iktidarı süresince Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile zıt düşmediğinin altı çizilirken “Türkiye’nin S-400 sistemlerini satın alması Pompeo ile Trump arasında keskin bir ayrılığa neden oldu. S-400 konusu aralarındaki ilişki için test niteliğinde” yorumunda bulunuldu.
WASHİNGTON'DA "TÜRKİYE'YE YAPTIRIM" KAVGASI
Pompeo 14 Temmuz’da Türkiye’ye kesinlikle yaptırım uygulanacağının sözünü verirken, Trump yönetiminden üst düzey bir yetkili, yaptırım yok, açıklamasında bulundu. TIME, iddiasını güçlendirmek için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Senatör Lindsey Graham arasında geçen telefon konuşmasına işaret ederek, Pompeo’nun mevkidaşı ile ‘görüşememesinin’ siyasi önemine vurgu yaptı. TIME’ın haberi “Trump S-400’ü kendi çıkarları için kullanıyor” ve “Türkiye’ye yaptırım aslında söz konusu değil” yorumlarına neden oldu.
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