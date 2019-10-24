Trump: Petrol sahalarında DEAŞ'ın yapılanmasına asla müsaade etmeyeceğiz

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı açıklamada, Suriye’deki petrol sahalarında DEAŞ’a asla müsade etmeyeceğini belirtiyor. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün konuşmamda bahsettiğim petrol yatakları, ABD ele geçirene kadar DEAŞ'ın elindeydi" ifadelerini kullandı.

"DEAŞ'IN BU ALANLARA SAHİP OLMASINA ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Trump, "Dün konuşmamda bahsettiğim petrol yatakları, ABD, Kürtlerin (YPG/PKK) yardımıyla ele geçirene kadar DEAŞ'ın elindeydi. Yeniden yapılandırılmış bir DEAŞ'ın bu alanlara sahip olmasına asla izin vermeyeceğiz" dedi.

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Ayrıntılar az sonra...