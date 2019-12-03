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03 Aralık 2019 Salı 20:59:41 | Son Güncelleme: 03 Aralık 2019 Salı 21:00:39

Trump: NATO son 3 yılda oldukça büyük bir mesafe katetti

ABD Başkanı Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un NATO'yla ilgili eleştirilerine karşın ittifakın son 3 yılda oldukça büyük mesafe katettiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Londra'daki NATO Liderler Zirvesi öncesi Macron ile görüştü.

Ülkelerin savunma için, gayri safi yurt içi hasılasının (GSYH) yüzde 2'sini harcamasına ilişkin alınan karara hala bazı üyelerin uymadığını belirten Trump, Macron'un NATO'yla ilgili eleştirileri konusunda "NATO son 3 yılda oldukça büyük bir mesafe katetti. Bu oldukça gurur duyduğumuz bir durum. NATO harika bir görev icra ediyor." dedi.

Macron'un da NATO fikrine destek verdiğini ancak ittifakın iyi kullanılmadığını düşündüğünü ifade eden Trump, "Eğer iyi şekilde kullanılmıyorsa bu iyi olmaz." diye konuştu.

Fransa’nın Amerikan teknoloji şirketlerine vergi uygulamasına ile ilgili bir soru üzerine Trump, şunları kaydetti:

"Bir sonuca varmayı umut ediyoruz. Belki de böyle olmayacak, yeni vergiler getireceğiz. Amerikan şirketlerine biz vergi uygulamak istiyoruz, başkası değil. Cumhurbaşkanı şaraplara vergi uyguladığımızı biliyor, diğer vergiler de yolda. Bunu yapmak istemeyiz. İki tarafın da yararına olabilecek bir vergilendirme üzerinde çalışalım."

"ALMAK İSTEDİĞİNİZ HERSKESİ ALABİLİRSİNİZ"

ABD'nin çok sayıda DEAŞ militanını yakaladığını söyleyen Trump, "Büyük bir kısmı Fransa’dan, Almanya’dan. Çoğu Avrupa’dan. Bazı ülkeler geri alma konusunda mutabıklar." ifadelerini kullandı.

Trump, daha sonra Macron'a dönüp, "Bazı sevimli DEAŞ militanlarını almak ister misiniz? Almak istediğiniz herkesi alabilirsiniz." dedi.

Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la oldukça iyi ilişkisi olduğunu ifade eden Trump, "Suriye'den bazı askerlerimizi eve geri getirdik ve getirmeye de devam edeceğiz." diye konuştu. Trump, petrol sahalarının ise kendi kontrolleri altında olduğunu vurguladı.

Trump, S-400 alımı konusunda yaşanan gerilime ilişkin ise şunları kaydetti:

"Türkiye Patriot sistemlerini almak istedi ama Obama yönetimi buna izin vermedi. Ancak diğer bir sistemi almaya hazır oldukları zaman buna müsaade ettiler. Türkiye uzun bir süre Patriot sistemini almak istedi. Bizim sistemimiz, NATO’nun kullandığı, harika bir sistem bu. Ancak Türkiye'ye satmak istemediler. Hikayenin iki tarafı var. Bunu söylemek zorundayım."

ABD Başkanı, İran konusunda yaptığı değerlendirmede de "Çok büyük gösteriler oluyor. Birçok kişiyi öldürüyorlar ve kimse bilmesin diye de interneti kapatıyorlar." ifadesini kullandı.

Trump, gösteriler konusunda değerlendirme yapmayacağını ama desteklemediklerini kaydetti.

AA

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