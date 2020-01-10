Trump: NATO genişleyerek Orta Doğu'daki ulusları da ittifaka dahil etmeli

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, NATO'nun genişleyerek Orta Doğu'daki ulusları da ittifaka dahil etmesi gerektiğini söyledi. Trump oluşacak yeni ittifak için 'NATO-ME' ismini önerirken, İran'a ağır yaptırımlar açıkladı.

ABD'nin İranlı General Kasım Süleymani'yi ortadan kaldırma gerekçelerinde haklı olduğunu savunan Trump, "O çok daha önce ortadan kaldırılmalıydı. Obama yönetiminin hatalarıyla İran rejimi finansal olarak güç kazandı ve bu paraları terörün finansmanında harcadı. Biz buna bir son verdik" diye konuştu.

Öte yandan Trump, NATO'nun Orta Doğu'daki süreçlere daha fazla müdahil olmasını istediğini ve bu konuyla ilgili Genel Sekreter Jens Stoltenberg ile dün çok iyi bir görüşme yaptığını aktardı.

"NATO Orta Doğu'da daha fazla devreye girmeli. Dünkü konuşmamızda Genel Sekreterin bundan heyecan duyduğunu da gördüm." ifadesini kullanan Trump, Orta Doğu'da görev yapacak NATO unsurları için "NATO-ME" (Orta Doğu/Middle East) şeklinde bir isim önerisi bile olduğunu kaydetti.

Başkan Trump, Orta Doğu'da bütün yükün kendi omuzlarında olduğunu ve bunun adil olmadığını söyledi. "NATO genişlemeli ve Orta Doğu'yu da dahil etmeli kesinlikle" dedi

Trump, aynı konuşmasında, Orta Doğu'daki sorunların çözümünün kolay olmadığını vurgulayarak, "NATO'nun bundan sonraki süreçte Orta Doğu'ya daha fazla müdahil olmasını isteyeceğim." ifadesini kullanmıştı.