  • Bist 100
    103118
  • Dolar
    5,7770
  • Euro
    6,3766
  • Altın
    272,0670
İstanbul
14 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
İstanbul'da ölü bulunan Le Mesurier'le ilgili Rusya'dan açıklama İstanbul'da ölü bulunan Le Mesurier'le ilgili Rusya'dan açıklama
İslami Cihad'ın komutanlarından Ebu'l Ata'ya suikast İslami Cihad'ın komutanlarından Ebu'l Ata'ya suikast
Çorum, 'fidan dikme etkinliğinde' dünya rekoru kırdı Çorum, 'fidan dikme etkinliğinde' dünya rekoru kırdı
Herkesi ilgilendiriyor! e-Devlet'ten 600 yeni hizmet Herkesi ilgilendiriyor! e-Devlet'ten 600 yeni hizmet
Dünyada çifte indirim Türkiye’de zam Dünyada çifte indirim Türkiye’de zam
Bolivya'daki darbenin perde arkasındaki maden! CIA'yi tebrik ettiler Bolivya'daki darbenin perde arkasındaki maden! CIA'yi tebrik ettiler
Bolivya'da ordu sokağa indi! Polise destek verilecek Bolivya'da ordu sokağa indi! Polise destek verilecek
Kafelerde öğrenci avına çıkılıyor! Kafelerde öğrenci avına çıkılıyor!
Başkan Erdoğan bugün yola çıkıyor! İşte Erdoğan'ın çantasında başlıklar Başkan Erdoğan bugün yola çıkıyor! İşte Erdoğan'ın çantasında başlıklar
Irak'taki gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor Irak'taki gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor
Trump: Morales'in istifası batı yarım kürenin demokrasisi için önemli bir olaydır Trump: Morales'in istifası batı yarım kürenin demokrasisi için önemli bir olaydır
Katil İsrail güçlerinin şehit ettiği Filistinli genç son yolculuğuna uğurlandı Katil İsrail güçlerinin şehit ettiği Filistinli genç son yolculuğuna uğurlandı
Washington'da FETÖ iş birliğinde Türkiye karşıtı panel Washington'da FETÖ iş birliğinde Türkiye karşıtı panel
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran BMMYK heyetiyle bir araya geldi Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran BMMYK heyetiyle bir araya geldi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Türkiye'nin sanayisinin sadece 3'te 1'i OSB'lerde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Türkiye'nin sanayisinin sadece 3'te 1'i OSB'lerde
Anadolu Üniversitesi Uluslararası Tiyatro Festivali sona erdi Anadolu Üniversitesi Uluslararası Tiyatro Festivali sona erdi
Kadınların trafikte yol verme kavgası karakolda bitti Kadınların trafikte yol verme kavgası karakolda bitti
Başakşehir'de uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı Başakşehir'de uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı
Evo Morales Meksika'nın iltica teklifini kabul etti Evo Morales Meksika'nın iltica teklifini kabul etti
Endonezya'da 5,9 büyüklüğünde deprem Endonezya'da 5,9 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da gecekondu yangını İstanbul'da gecekondu yangını
Haber alınamayan yaşlı kadın bakın nerede çıktı? Haber alınamayan yaşlı kadın bakın nerede çıktı?
Erdoğan imzaladı! Kritik atamalar... 3 ilin Milli Eğitim Müdürü görevden alındı Erdoğan imzaladı! Kritik atamalar... 3 ilin Milli Eğitim Müdürü görevden alındı
Bazı genelgeler yürürlükten kaldırıldı Bazı genelgeler yürürlükten kaldırıldı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

12 Kasım 2019 Salı 07:48:04 | Son Güncelleme: 12 Kasım 2019 Salı 08:24:42

Trump: Morales'in istifası batı yarım kürenin demokrasisi için önemli bir olaydır

ABD Başkanı Donald Trump, Bolivya'da ordunun istifasını talep etmesinin ardından Devlet Başkanı Evo Morales'in görevini bırakmasına ilişkin, "Morales'in istifası batı yarım kürenin demokrasisi için önemli bir olaydır." değerlendirmesinde bulundu. Trump ayrıca iki ülkeyi de işaret ederek onlara da mesaj olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Bolivya'da ordunun istifasını talep etmesinin ardından Devlet Başkanı Evo Morales'in görevini bırakmasına ilişkin, "Morales'in istifası batı yarım kürenin demokrasisi için önemli bir olaydır." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, yaptığı yazılı açıklamada, Bolivya Devlet Başkanı Morales'in istifasının batı yarım kürenin demokrasisi için önemli bir olay olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Yaklaşık 14 yıl süren Bolivya anayasası ve halkının iradesinin üstüne geçmeye çalışma çabalarının ardından Morales'in görevinden ayrılması demokrasiyi korumuştur ve Bolivya halkının seslerini duyurması için yeni bir yol açmıştır."

"ABD, Bolivya halkını özgürlük talep ettiği için ve Bolivya ordusunu sadece tek bir insanı değil Bolivya anayasasını koruma sözüne bağlı kaldığı için alkışlıyor." değerlendirmesinde bulunan Trump, Bolivya'daki bu gelişmenin Venezuela ve Nikaragua'daki "gayrimeşru rejimlere" de bir mesaj olduğunu vurguladı.

Trump, "Şu anda tamamen demokratik, müreffeh ve özgür bir batı yarım küreye bir adım daha yakınız." ifadelerini kullandı.

Bolivya'daki kriz

Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen başkanlık seçimlerinin ardından muhalefet seçimlerde "hile" yapıldığını iddia etmiş ve taraflar karşılıklı olarak destekçilerini sokak gösterilerine çağırmıştı.

Tartışmalı seçim sonuçlarının ardından günlerdir seçimlerin iptal edilmesini ve tekrar seçime gidilmesini isteyen muhalifler, Evo Morales'in tekrar seçim yapılacağı duyurusunun ardından, Morales'in katılmadığı seçimler düzenlenene kadar protestoların devam edeceğini açıklamıştı.

Bolivya Genelkurmay Başkanı Williams Kaliman, dün canlı yayında okuduğu bildiriyle Morales'in istifasını istemişti.

İstifa ettiğini duyuran Morales hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Morales, "Bütün dünya ve Bolivya halkı huzurunda, bir polis memurunun, hakkımda illegal bir şekilde yakalama kararı çıkardığını bildiriyorum. Ayrıca şiddet eylemleri düzenleyen gruplar, evime saldırı düzenledi. Darbeciler, hukukun üstünlüğünü yerle bir ediyor." ifadesini kullanmıştı.

Sağcı muhalif Santa Cruz Sivil Komitesi Başkanı Luis Fernando Camacho da Twitter'dan, "Güvenlik güçleri saklandığı yerde, Chapre'de Morales'i arıyor. Askerler, başkanlık uçağına el koydu." paylaşımında bulunmuştu.  

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ