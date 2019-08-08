  • Bist 100
    99208.5
  • Dolar
    5,4891
  • Euro
    6,1458
  • Altın
    262,1550
İstanbul
23 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Ayının pençesinden zor kurtuldu Ayının pençesinden zor kurtuldu
Arı kaçakçılarına suçüstü Arı kaçakçılarına suçüstü
Güvenli limana yanaşan kazanacak Güvenli limana yanaşan kazanacak
İtalya'da hükümet krizi İtalya'da hükümet krizi
Kampanya rüzgârı Kampanya rüzgârı
S-400 gerilimine rağmen ticarette kazanan Türkiye oldu S-400 gerilimine rağmen ticarette kazanan Türkiye oldu
Suriye'de Rus hava saldırıları: 4 ölü Suriye'de Rus hava saldırıları: 4 ölü
Akaryakıtta çifte indirim Akaryakıtta çifte indirim
Çavuşoğlu'na 'Japonya'nın en yüksek nişanı' takdim edildi Çavuşoğlu'na 'Japonya'nın en yüksek nişanı' takdim edildi
Emekliye 850 TL aile yardımı Emekliye 850 TL aile yardımı
Panelvan kaldırımdaki yayalara çarptı, anne ve kızı yaşamını yitirdi Panelvan kaldırımdaki yayalara çarptı, anne ve kızı yaşamını yitirdi
'Milletleri diğer milletlerden ayıran en önemli unsur musiki dili' 'Milletleri diğer milletlerden ayıran en önemli unsur musiki dili'
ABD yönetimi 'Müşterek Harekat Merkezi' mutabakatından memnun ABD yönetimi 'Müşterek Harekat Merkezi' mutabakatından memnun
FETÖ'den dijital terör ordusu FETÖ'den dijital terör ordusu
PKK’lı kadın bombacı kıskıvrak PKK’lı kadın bombacı kıskıvrak
Hesap sorulmayan kalmayacak! Hesap sorulmayan kalmayacak!
Keşmir’de yüzlerce kişi gözaltında Keşmir’de yüzlerce kişi gözaltında
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Denizli'deki deprem ile ilgili açıklama yaptı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Denizli'deki deprem ile ilgili açıklama yaptı
Yeryüzü Doktorları Afrika yolunda Yeryüzü Doktorları Afrika yolunda
Trump, Macron'u 'İran'a karışık sinyaller göndermekle' suçladı Trump, Macron'u 'İran'a karışık sinyaller göndermekle' suçladı
Galatasaray'a güzel haber! Falcao kadro dışı Galatasaray'a güzel haber! Falcao kadro dışı
Brezilya'dan kriz çıkartacak bomba Venezuela hamlesi! Yasaklandı... Brezilya'dan kriz çıkartacak bomba Venezuela hamlesi! Yasaklandı...
Guterres: Cammu Keşmir sorunu, BM kararları doğrultusunda barışçıl yollarla çözülmeli Guterres: Cammu Keşmir sorunu, BM kararları doğrultusunda barışçıl yollarla çözülmeli
Pentagon: Suriye'deki güvenlik mekanizması kademeli olarak hayata geçecek Pentagon: Suriye'deki güvenlik mekanizması kademeli olarak hayata geçecek

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

08 Ağustos 2019 Perşembe 22:38:53 | Son Güncelleme: 08 Ağustos 2019 Perşembe 22:49:11

Trump, Macron'u 'İran'a karışık sinyaller göndermekle' suçladı

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u ABD politikasının önünü kesmek ve 'İran'a karışık sinyaller göndermekle' suçladı.

ABD Başkanı Trump, bugün Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda Fransız mevkidaşı Macron'a yüklendi.

Trump, paylaşımında "İran'ın ciddi bir mali sıkıntısı var. Umutsuzca ABD ile görüşmek istiyorlar ancak bizi temsil etmeye çalışanlar, buna Fransa Cumhurbaşkanı Macron da dahil, onlara karışık sinyaller veriyor" ifadelerini kullandı.

Trump yönetimi uzun bir süredir İran'a sert yaptırımlar uygulasa da bazı aracılarla İran ile iletişim kanalları oluşturmaya çalışmıştı.

Başta Fransa ve Almanya olmak üzere bir dizi Avrupa Birliği (AB) ülkesi de yaptırımlara karşı İran ile alternatif ticari mekanizmalar oluşturmaya çalışmıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Denizli'deki deprem ile ilgili açıklama yaptı
Trump, Macron'u 'İran'a karışık sinyaller göndermekle' suçladı
Brezilya'dan kriz çıkartacak bomba Venezuela hamlesi! Yasaklandı...
Ukrayna Cumhurbaşkanı'ndan Baykar tesisine ziyaret
Ege'de 8 saatte 114 deprem oldu
Yargıtay, FETÖ'cü hainlerin hapis cezasını onadı
Milli Savunma Bakanı Akar: Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitliği ve güvenliği vazgeçilmez bir konu
Dik bakış martıları yiyeceklerden uzak tutuyor
Trabzonspor avantajı kaptı
Hava sıcaklıkları kuzey ve iç kesimlerde artacak
Tur Malatya'ya kaldı
Atambayev gözaltında
Deprem sonrası uzmanlardan korkutan uyarı!
Denizli’deki depremin ardından ilk görüntüler geldi
Denizli'de deprem sonrası heyelan anı kameraya yansıdı
Ege beşik gibi!
"En büyük pişmanlığım G.Saray’a gitmekti"
İstanbul Havalimanı'nda robotlar yolculara danışma hizmeti vermeye başladı
Serdar Ortaç ve eşi Chloe Loughnan boşandı
En kritik bölgede inlerine girdik! Panikleyince bakın ne yaptılar...
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ