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26 Ağustos 2019 Pazartesi 17:29:39 | Son Güncelleme: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 17:42:55

Trump: Macron bana sordu, 'Görüşebilirsiniz' dedim

ABD lideri, G-7 Zirvesi'ne sürpriz bir şekilde gelen İran Dışişleri Bakanı Zarif'in ziyaretinden haberi olduğunu ve tüm gelişmeleri onayladığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile yaptığı görüşmeden haberdar olduğunu belirterek, "Macron'un tüm yaptıklarından haberim vardı ve hepsini onayladım." dedi.

Trump, Fransa'nın daveti üzerine G7 Zirvesi için Biarritz'de bulunan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü.

Zarif'in dün sürpriz şekilde Biarritz'e gelmesi ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüşmesine ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, "(Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron bana sordu, 'görüşmek istiyorsanız görüşebilirsiniz' dedim." diye konuştu.

Trump, İran'ı tekrar zengin etmek istediklerini belirterek, "İran zor bir ekonomik durumun içeresinde. Güçlü bir İran istiyoruz, rejim değişikliği istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Macron'un tüm yaptıklarından haberim vardı ve hepsini onayladım." diyen Trump, "Onunla (Zarif) görüşmek için çok erken." yorumunda bulundu.

Bu arada, 45. G7 Zirvesi, üçüncü ve son gününde iklim konulu oturumla Biarritz'de devam ediyor. G7 ve davetli ülkelerin liderleri ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk iklim konulu oturuma katıldı.

Öğleden sonra dijital dönüşüm ile ilgili bir oturum daha yapılacak, ardından zirve Macron ve Trump'ın düzenleyeceği ortak basın toplantısıyla sona erecek.

Zarif Fransa'ya gelmişti

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, dün G7 Zirvesi'nin düzenlendiği Biarritz'e gelmişti. İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Zarif'in Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian'ın daveti üzerine, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin son girişimleriyle ilgili istişareleri devam ettirmek üzere kente geldiği bildirilmişti.

Zarif'in ziyareti kapsamında ABD'li yetkililerle görüşmede ya da müzakerede bulunmayacağı kaydedilmişti.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, dün Macron, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire ile görüşmüştü. Görüşmeye Alman ve İngiliz yetkililer de katılmıştı.

(AA)

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