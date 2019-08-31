Trump kulübesi

Trump’a benzemeyen heykel, elektrikli testere kullanılarak yapıldı.

7.5 METRE UZUNLUĞUNDA: ABD’nin First Lady’si MelaniaTrump’ın ahşap heykeli, geçen ay Slovenya’da doğduğu kasabaya dikilmişti. Ancak eserin Trump’a benzememesi tartışma konusu olmuştu. Bu kez başkent Ljubljana yakınındaki Sela pri Kamniku köyüne ABD Başkanı Donald Trump’ın heykeli dikildi. Ahşaptan yapılan 7.5 metrelik heykelin eşininkiyle aynı kaderi paylaşması dikkat çekti. Eserin ismi açıklanmayan sahibi, Trump’ın Süperman ya da Özgürlük Heykeli’ne alternatif olarak gösterilmesi gerektiğini söyledi.