Trump koronavirüs için ABD’li teknoloji devleri ile bir araya geldi

ABD yönetimi, koronavirüs ile mücadele önlemleri kapsamında teknoloji devlerinin üst düzey temsilcileri ile bir araya geldi. Beyaz Saray yetkililerinin daveti ile düzenlenen toplantı telekonferans yoluyla gerçekleştirildi. Toplantıya Amazon, Apple, Google, Microsoft ve Twitter gibi teknoloji devlerinin üst düzey yöneticileri katıldı.

ABD Baş Teknoloji Sorumlusu ve Beyaz Saray Bilim ve Teknoloji Politikaları Ofisi Başkan Yardımcısı Michael Kratsios’un da katıldığı toplantıda, ABD yönetimi teknoloji şirketleri başta olmak üzere özel sektörle işbirliği yapma yollarının görüşüldüğü bildirildi.

YAPAY ZEKA ÇAĞRISI

Telekonferans yoluyla yapılan toplantıda, koronavirüsle ilgili yeni bir bilimsel veri tabanı ele alınırken, ABD’nin önde gelen teknoloji şirketlerine tıp alanındaki araştırmacılara yardımcı olmak için yapay zeka araçlarını kullanma çağrısı yapıldı.

Kratsios, “Üst düzey teknoloji şirketleri ve büyük online platformlar, bu işbirliği çabasında kritik bir rol oynayacak. Bu toplantıda bir başlangıç yolu belirledik ve bu görüşmelere devam etmek istiyoruz” dedi.

2 SAAT SÜREN TOPLANTIYA HANGİ ŞİRKETLER KATILDI?

Beyaz Saray’ın konuyla ilgili olarak düzenlediği acil toplantıda, bilgi paylaşımını iyileştirmek için koordinasyonun artırılması, yanlış bilgilendirme için en iyi uygulamaların tanımlanması ve teknoloji odaklı uzaktan çalışma ve tele-sağlık konusunda yapılabilecekler de masaya yatırıldı.

Yaklaşık 2 saat süren telefonferansa, Amazon, Apple, Google, Microsoft, Twitter, Cisco ve IBM’in üst düzey yöneticileri katıldı.

Virüsün neden olduğu hastalık olan COVID-19, ABD'de şu ana kadar 1000'den fazla kişide tespit edilirken, yaklaşık 30 kişinin de ölümüne neden oldu. Koronavirüs ile ilgili hem ABD'de hem de son dönemde İtalya'da yoğunlaşan dünya çapındaki gelişmelerin ardından ABD, Avrupa'dan gelen tüm seyahatleri 30 gün boyunca askıya aldığını duyurmuştu.

Avrupa Birliği'nin gerekli önlemleri almada başarısız olduğu için bu önlemi aldıklarını belirten ABD Başkanı Donald Trump da "Federal hükümetin ve özel sektörün tüm gücünü Amerikan halkını korumak için seferber ediyoruz" açıklaması yapmıştı.