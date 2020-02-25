Trump'tan zaman ayarlı 'Koronavirüs' açıklaması: Çok yakında...
Binlerce insanın ölümüne neden olan ve hızla dünyaya yayılmaya başlayan koronavirüs için ABD Başkanı Trump, aşının piyasaya çıkacağını belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, Hindastan'dan dönüşü sırasında koronavirüsle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.Koronavirüsle ilgi gündemi sıkı takip ettiğini açıklayan Trump, "Sanırım bu gidecek bir problem." dedi.
"KORONAVİRÜS AŞISI ÇOK YAKINDA"
Virüsün ülkesine bulaşmadığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Trump, "Şimdiye kadar şanslıyız ve bunun böyle kalacağını düşünüyoruz." diyerek, "Yakın zamanda koronavirüs aşısının piyasaya çıkacak" dedi.
Hindistan'da koronavirüs olmadığına sevindiğini söyleyen Trump "Şu aşamada Hindistan'ın koronavirüs ile çok fazla bir sorunu yok" ifadelerini kullandı.
ÇİN BU SORUNU ÇÖZECEK
Trump konuşmasında ayrıca Çin lideri Xi'nin çözüm konusunda çok çalıştığını ve virüsün kontrol altına alınacağını düşündüğünü belirtti.
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