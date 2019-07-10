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10 Temmuz 2019 Çarşamba 18:30:57 | Son Güncelleme: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 19:14:09

Trump, İran'ı yine yaptırımla tehdit etti

ABD Başkanı Trump, "İran'a yönelik yaptırımlar yakında artırılacak, önemli ölçüde!" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın uzun süredir gizlice uranyum zenginleştirmesi yaptığını iddia ederek, yakında yaptırımların önemli ölçüde artırılacağını duyurdu.

Başkan Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada İran'a yüklendi.

İran'ın uzun süredir gizlice uranyum zenginleştirmesi yaptığını öne süren Trump, bu durumun, eski ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ve eski Başkan Barack Obama yönetiminin yaptığı 150 milyar dolarlık "korkunç" anlaşmayı tamamıyla ihlal ettiğini belirtti.

Trump, bu anlaşmanın kısa sürede geçersiz kaldığını belirterek, "(İran'a yönelik) yaptırımlar yakında artırılacak, önemli ölçüde!" ifadesini kullandı.

ABD VE İRAN ARASINDA URANYUM GERGİNLİĞİ

ABD yönetimi, BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan mayıs 2018'de tek taraflı çekildikten sonra Tahran'a yönelik yaptırımları yeniden uygulamaya başlamıştı.

İran da 8 Mayıs 2019'da anlaşmanın taraflarına çıkarlarının korunması çağrısında bulunmuş aksi takdirde anlaşmadaki taahhütlerini sınırlandıracağını açıklamıştı. Tahran yönetimi, kısa süre önce de anlaşmada belirtilen uranyum zenginleştirme oranını aştığını duyurmuştu.

ABD ile İran arasındaki gerilim devam ederken son olarak İran yönetimi, nükleer anlaşmada yer alan zenginleştirilmiş uranyum stok miktarını aşacağını ilan etmiş, ABD yönetimi ise bu karara sert tepki göstermişti.

(AA)

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