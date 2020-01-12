Trump İran'ı uyardı: Protestocuları öldürmeyin, ABD sizi izliyor

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “İran liderlerine- Eylemcilerinizi öldürmeyin. Binlerce kişi zaten tarafınızdan öldürüldü ya da hapsedildi. Dünya sizi izliyor. Daha önemlisi ABD sizi izliyor. İnterneti açın, gazeteciler özgürce çalışsın. Büyük İran halkını öldürmeyi durdurun” ifadelerini kullandı.