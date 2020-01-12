12 Ocak 2020 Pazar 17:08:39 | Son Güncelleme: 12 Ocak 2020 Pazar 17:10:49
Trump İran'ı uyardı: Protestocuları öldürmeyin, ABD sizi izliyor
ABD Başkanı Donald Trump İran yönetimini tehdit ederek, "Protestocuları öldürmeyin, ABD sizi izliyor" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “İran liderlerine- Eylemcilerinizi öldürmeyin. Binlerce kişi zaten tarafınızdan öldürüldü ya da hapsedildi. Dünya sizi izliyor. Daha önemlisi ABD sizi izliyor. İnterneti açın, gazeteciler özgürce çalışsın. Büyük İran halkını öldürmeyi durdurun” ifadelerini kullandı.
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