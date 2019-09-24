24 Eylül 2019 Salı 17:19:22 | Son Güncelleme: 24 Eylül 2019 Salı 17:20:31
Trump: İran ilerleme kaydediyor, neler olacağını göreceğiz
ABD Başkanı Donald Trump, New York'ta Genel Kurul toplantısı için Birleşmiş Milletler binasına giriş yaptı.
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump İran ile ilgili bir soruya, “İran ilerleme kaydediyor, neler olacağını göreceğiz” diye yanıt verdi.
(DHA)
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