Trump: İran çok daha önceden Nükleer Anlaşmayı ihlal ediyordu
ABD Başkanı Donald Trump, İranın zenginleştirilmiş uranyum stok limitini aşmasına dair açıklamada bulundu.
Uluslararası Enerji Ajansı(IEA) İran´ın, İran Nükleer Anlaşması´nda yer alan limiti aştığını doğrulamasının ardından Trump, İran´ın zenginleştirilmiş uranyum stok limitini aşmasıyla ilgili açıklamada bulundu. Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "İran, ABD ve hiçbir şey ödemeyen diğer ülkeler ile yaptığı 150 milyar dolarlık (artı 1.8 milyar dolar nakit) Nükleer Anlaşmayı ben başkan olmadan çok daha önceden ihlal ediyordu. Ve şimdi stok limitini aştılar. Hoş değil!" ifadelerini kullandı.
(AA)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Nijerya ordusunun operasyonlarında silahlı çete üyesi 20 kişi öldürüldü
- Almanya darbeci Hafter güçleri tarafından Libya'daki göçmen merkezine yapılan saldırıyı kınadı
- Son dakika... AB'den darbeci Hafter'e tepki: Sorumlular hesap vermelidir
- Son dakika... Putin, INF'nin askıya alınmasını öngören yasayı imzaladı
- Putin'den Türkiye ile ortaklık vurgusu: Çabalarımız uluslararası istikrar unsuru