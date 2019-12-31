Haşdi Şabi'yi vuran ABD'nin Irak Büyükelçiliği'nin basılmasının ardından Başkan Donald Trump tweet attı. Elçilik saldırısını İran'ın yönettiğini söyleyen Trump, Irak'ı ABD elçiliğini korumak için güçlerini kullanması yönünde uyardı.

Trump "İran, Irak'taki ABD Büyükelçiliğine yapılan saldırıyı organize ediyor. Bundan tümüyle sorumlu tutulacak" diyerek şu tweeti paylaştı: