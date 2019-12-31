31 Aralık 2019 Salı 15:26:59 | Son Güncelleme: 31 Aralık 2019 Salı 15:52:35
Trump, Irak'ı ABD elçiliğini korumak için güçlerini kullanması yönünde uyardı
ABD'nin Irak Büyükelçiliğinin basılmasının ardından sosyal medyadan paylaştığı açıklamada konu ile ilgili İran'ı sorumlu tutan Başkan Trump, Irak'ı ABD elçiliğini korumak için güçlerini kullanması yönünde uyardı
Haşdi Şabi'yi vuran ABD'nin Irak Büyükelçiliği'nin basılmasının ardından Başkan Donald Trump tweet attı. Elçilik saldırısını İran'ın yönettiğini söyleyen Trump, Irak'ı ABD elçiliğini korumak için güçlerini kullanması yönünde uyardı.
Trump "İran, Irak'taki ABD Büyükelçiliğine yapılan saldırıyı organize ediyor. Bundan tümüyle sorumlu tutulacak" diyerek şu tweeti paylaştı:
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