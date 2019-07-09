Trump: İngiltere Büyükelçisi çok aptal bir adam

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'nin Washington Büyükelçisi Sir Kim Darroch hakkında öfke dolu açıklamalarda bulundu.

Trump attığı tweet'lerde, "İngiltere'nin bize kakaladığı büyükelçi bizi çok heyecanlandıran bir adam değil, aptal bir adam. O önce ülkesi ve Başbakan Theresa May ile başarısız Brexit müzakereleri hakkında konuşmalı ve Brexit sürecinin nasıl kötü bir şekilde ele alındığı konusundaki eleştirilerimden alınmamalı. Theresa May'e bu anlaşmayı nasıl yapabileceğini söyledim ancak o kendi yoluna gitti ve başarısız oldu. Bu bir felaket. Büyükelçiyi tanımıyorum ama bana tam bir aptal olduğunu söylediler. Ona, ABD'nin şu anda dünyanın herhangi bir yerindeki en iyi ekonomi ve askeriyeye sahip olduğunu ve her iki gücün de daha da büyüdüğünü ve daha da güçlendiğini söyleyin" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İngiltere´nin Washington Büyükelçisi Sir Kim Darroch, ülkesine gönderdiği notlarda, ABD Başkanı Donald Trump´ı `beceriksiz´ bulduğunu ve kariyerinin bir `rezaletle´ sonuçlanabileceğini ifade etmişti. Bunun üzerine gazeteciler tarafından ABD Devlet Başkanı Donald Trump´a, büyükelçinin bu sözlerine tepkisinin ne olduğu sorulduğunda Trump, "Zaten bu adamın hayranı değiliz, diyebileceğim kadarıyla elçi İngiltere´ye iyi hizmet etmedi. Ben de onun hakkında konuşabilirim ama zahmet etmeyeceğim" demişti. Sonrasında ise, İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Washington Büyükelçisi Sir Kim Darroch´un Trump yönetimini hedef alan sözlerinin `elçinin kendi kişisel görüşü´ olduğunu açıklamıştı.

İHA & DHA