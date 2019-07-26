26 Temmuz 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 26 Temmuz 2019 Cuma 00:53:38
Trump’ın kefaleti de yetmedi
İsveç’in başkenti Stockholm’de, 2 Temmuz’dan beri adam yaralama suçlamasıyla gözaltında tutulan ABD’li rapçi ASAP Rocky’nin serbest bırakılması için, Başkan Donald Trump’ın kefaleti de yeterli olmadı.
TUTUKLU YARGILANACAK
İsveçli savcı, ülkeyi terk edebileceği iddiasıyla, Rocky’nin tutuklu yargılanmasına karar verdi. Sanatçı hakkında saldırı suçlamasıyla dava açılacağı duyuruldu. Rocky ve ekibi, 30 Haziran'da verdikleri konser sonrası bir sokak kavgasına karışmıştı. Trump ise şarkıcının serbest kalması için İsveç Başbakanı Stefan Löfven’i arayıp Rocky’ye kefil olmuştu.
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