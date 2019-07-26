Trump’ın kefaleti de yetmedi

TUTUKLU YARGILANACAK

İsveçli savcı, ülkeyi terk edebileceği iddiasıyla, Rocky’nin tutuklu yargılanmasına karar verdi. Sanatçı hakkında saldırı suçlamasıyla dava açılacağı duyuruldu. Rocky ve ekibi, 30 Haziran'da verdikleri konser sonrası bir sokak kavgasına karışmıştı. Trump ise şarkıcının serbest kalması için İsveç Başbakanı Stefan Löfven’i arayıp Rocky’ye kefil olmuştu.