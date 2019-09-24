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24 Eylül 2019 Salı 22:07:32 | Son Güncelleme: 24 Eylül 2019 Salı 22:09:06

Trump iddiaların merkezindeki Ukrayna görüşmesinin dökümünü yayımlatacak

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile temmuzda yaptığı ve Demokrat Joe Biden hakkında ifadeler kullandığı görüşmenin dökümünün yayımlanması için talimat verdiğini duyurdu.

Trump, Twitter'dan, Zelenskiy ile 25 Temmuz'da yaptığı ve Biden ailesini soruşturmasını istediği iddia edilen telefon görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Şu anda Birleşmiş Milletler'de ülkemizi temsil ediyorum ancak Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile yaptığım telefon görüşmesinin tamamen gizliliği kalkmış ve redaksiyondan geçmemiş dökümünün yarın yayımlanması için talimat verdim." ifadesini kullandı.

Görüşmenin dökümü yayımlanınca bunun ne kadar "dostça ve tamamen uygun bir görüşme olduğunun" görüleceğini belirten Trump, "Biden ve oğlunun aksine ortada bir baskı ve bir karşılık bekleme durumu yok. Bu olanlar, tüm zamanların en büyük ve en yok edici cadı avının devamından başka bir şey değil." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'DE BİDEN İDDİALARI

Amerikan Wall Street Journal gazetesi, cuma günü, Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile temmuzda yaptığı telefon görüşmesinde, bu ülkeden Biden'in oğlunu soruşturmalarını istediğini öne sürmüştü.

Haberde, Trump'ın, Zelenskiy'e, Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın Ukrayna'daki iş anlaşmalarını araştırması için avukatı Rudy Giuliani ile çalışması gerektiğini söylediği iddia edilmişti.

Trump, söz konusu iddialar üzerine Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin tamamen usullere uygun olduğunu savunarak, "Zelenskiy ile ne konuştuğumun önemi yok. Birileri Biden'ı araştırmalı." ifadesini kullanmıştı.

Ayrıca dün ABD basınında, Trump'ın Ukrayna liderine, sadece Biden ve ailesini soruştururlarsa yardım edeceğini şart koştuğu da öne sürülmüştü. Trump ise bugün, söz konusu telefon görüşmesinden önce Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık yardımların askıya alındığını söylemişti.

Demokratlar ise iddianın doğru olması durumunda Trump'ın siyasi rakibine zarar verme peşinde olduğunu belirterek, ABD Başkanı'na tepki gösteriyor.

AA

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