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11 Ekim 2019 Cuma 18:18:40 | Son Güncelleme: 11 Ekim 2019 Cuma 18:32:16

Trump'ın azil soruşturmasında yeni gelişme! Avukatı Rudy Giuliani ile bağlantılı iki kişi tutuklandı

ABD Başkanı Donald Trump'ın hakkında azil soruşturması başlatılmasına neden olan Ukraynagate skandalının uzantısı olarak Trump'ın kişisel avukatı Rudy Giuliani ile bağlantılı iki kişi tutuklanmaları ortalığı iyice karıştırdı. Akşam Gazetesi Washington temsilcisi Akın Atalay, 'Ukraynagate skandalı' ile ilgili son gelişmeleri anlattı

aksam.com.tr

Amerika'nın gündemine bomba gibi düşen tutuklamalar dün gerçekleşti. ABD vatandaşı olan, Başkan Donald Trump'ın seçim kampanyalarına bağış toplama komitelerinde yer alan işadamları Lev Parnas ve Igor Fruman, kampanya finansmanı yasalarını ihlal suçlamasıyla yakalanarak tutuklandılar

TUTUKLANAN İŞ ADAMLARININ GIULIANI'NİN ORTADOĞU'DAKİ İŞLERİNİ YAPIYOR

Giuliani, Parnas ve Fruman ile poz verdiği fotoğrafı ortaya çıkan Trump'ın, tutuklamaların ardından ikiliyi tanımadığını söylediği işadamlarıyla ilgili önemli bilgileri Akşam Gazetesi Washington temsilcisi Akın Atalay anlattı. Atalay, Parnas ve Fruman'ın Trump'ın kişisel avukatı olan Giuliani'nin ortadoğudaki bütün işlerini takip ettiklerini belirtti.

TRUMP'A 'BAĞIŞ' YAPARAK TANIŞMIŞLAR

Parnas ve Fruman'ın yakalandıktan sonra Federal Seçim Komisyonu'na yalan söyleyip, adı belirtilmeyen yabancı uyruklu kişi ya da kişilerin parasını kendi adlarına siyasi bağışta bulunuyormuşçasına yasadışı şekilde kullandığı ve bu sayede Başkan Trump'la tanıştıkları ortaya çıktı.

İKİLİ HAKKINDAKİ EN ÇARPICI İDDİA: BÜYÜKELÇİYİ GÖREVDEN ALDILAR

Parnas ve Fruman'la ilgili en büyük iddia ise Ukrayna Büyükelçisini görevden aldırmaları oldu. Ukrayna hükümetinden bir ya da birkaç yetkilinin talebi üzerine ABD hükümetinin o dönemdeki Ukrayna Büyükelçisi'ni görevden alması için faaliyete geçtiler, bunun için Cumhuriyetçi Parti'nin eski Teksas eyaleti vekili Pete Sessions'ın kampanyasına bağış adı bağış yapıp, karşılığında Sessions'a Ukrayna Büyükelçisi'nin gönderilmesinde rol alması için baskı yaptıları iddia edildi.

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BIDEN'A SORUŞTURMA BASKISI

Öte yandan ABD'nin en büyük gazetelerinden biri olan Wall Street Journal (WSJ), ikilinin, Trump'ın avukatı ve ve Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen ismi Giuliani’nin eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden hakkında Ukrayna'da soruşturma açılması çabalarına yardım ettiğini yazdı. Gazeteye göre, Parnas ile Fruman, Bidenlar hakkında yolsuzluk iddiaları yaymak için uğraşıyordu.

TRUMP TEKRAR BAŞKAN OLARAK SEÇİLİR Mİ?

Atalay, ABD'deki 2020 başkanlık seçimlerinde Trump'ın yeniden seçilebileceğini belirtip, hem Demokratlar'ın hem de Cumhuriyetçiler'in Trump'ı ikinci kez başkan olarak görmek istemediklerini ama seçim zamanı demokratların parti üyemiz diyerek Trump'ı destekleyecekleri belirtti.

UKRAYNA'DA ESRARENGİZ GÖRÜŞME

Tüm bu gelişmeler yaşanırken Yahudi Ortodoks Ticaret Odası Başkanı Dui Hormiy'in ise Ukrayna'ya gelerek Başbakan Vladimir Zelenskiy'le görüşmesi ise kafaları daha da karışmasına neden oldu. İki taraftan da görüşmenin içeriğiyle ilgili bir açıklama gelmedi.

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