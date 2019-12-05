Trump gıda yardımı şartlarını zorlaştırıyor: ABD'de 700 bin kişinin yardımı kesilebilir

BD’de Trump yönetimi 700 bin kişinin gıda yardımı almasını engelleyecek bir adım atıyor. Eyaletlerin kendi bölgelerinde yaşayan kişileri ulusal gıda yardımı programı (SNAP) içinde tutması zorlaştırılacak.

Başkan Donald Trump’a göre güçlü ekonomi ve düşük işsizlik nedeniyle pek çok Amerikalının artık böyle bir programa ihtiyacı yok. Varolan haliyle SNAP kapsamında 36 milyon ABD vatandaşı ücretsiz gıda temin edebiliyor.

Washington SNAP’den faydalanabilmek için yeni ve daha sıkı bir çerçeve belirleyerek fiziki kuvveti ve akli melekeleri yerinde olan kişileri iş gücüne katılmaya teşvik etmeyi hedefliyor.

ABD Tarım Bakanı Sonny Perdue konuya ilişkin olarak şunları söyledi:

“Eyaletler kendi nüfusları için federal hükümetten olabildiğince çok yardım almak istiyorlar elbette. Bu şekilde işgücüne katılabilecek potansiyel milyonlar SNAP’den faydalanabilmek adına işsiz kalmaya devam ediyor. Çalışabilecek herkesin çalışmasına ihtiyacımız var ama bu adım fakir Amerikalılara vuracak diyerek bizi eleştiriyorlar.”

Varolan sistemde 18-49 yaş arası ve herhangi bir fiziki engeli olmayan kişiler de 36 ay boyunca üçer aylık dönemle halinde SNAP’den faydalanabiliyorlar. Artık federal yardım almak isteyen eyaletler bölgelerinde yeterli sayıda çalışan kişi bulunduğunu ve geride kalan işsizliğin fazla işgücünden kaynaklandığını göstermek zorunda olacak.