  • Bist 100
    96031.8
  • Dolar
    5,7318
  • Euro
    6,3759
  • Altın
    275,9860
İstanbul
23 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
SOLOTÜRK Rize semalarında gösteri uçuşu yaptı SOLOTÜRK Rize semalarında gösteri uçuşu yaptı
Nusaybin'de bir aydır çöpler toplanmıyor Nusaybin'de bir aydır çöpler toplanmıyor
Selden etkilen esnaflara kira yardımı ve kredi desteği Selden etkilen esnaflara kira yardımı ve kredi desteği
Rusya’nın Arhangelsk bölgesindeki patlama sonrası radyasyon yayılımı onaylandı Rusya’nın Arhangelsk bölgesindeki patlama sonrası radyasyon yayılımı onaylandı
Prof. Dr. Okan Yıldız: Spor yapan erkekler performans uğruna 'ölümü hiçe sayıyor Prof. Dr. Okan Yıldız: Spor yapan erkekler performans uğruna 'ölümü hiçe sayıyor
Dişini çektirmek istedi, gözünü kaybetti... Talihsiz adam hukuk mücadelesi başlattı Dişini çektirmek istedi, gözünü kaybetti... Talihsiz adam hukuk mücadelesi başlattı
Tatilci Başkan'ın tek işi İBB çalışanlarının emekleriyle oynamak Tatilci Başkan'ın tek işi İBB çalışanlarının emekleriyle oynamak
Antalya Altın Portakal Film Festivali 56. yıl heyecanı ile başlayacak Antalya Altın Portakal Film Festivali 56. yıl heyecanı ile başlayacak
Burkina Faso'da askeri üsse saldırıda 24 asker hayatını kaybetti Burkina Faso'da askeri üsse saldırıda 24 asker hayatını kaybetti
Pakistan Hindistan'ın Keşmir kararını Adalet Divanı'na götürecek Pakistan Hindistan'ın Keşmir kararını Adalet Divanı'na götürecek
Van'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs devrildi Van'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs devrildi
500 yaşındaki "İnka kızı" mumyası Bolivya'ya geri gönderildi 500 yaşındaki "İnka kızı" mumyası Bolivya'ya geri gönderildi
Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü
Trump: G7 zirvesinde Rusya da olmalı Trump: G7 zirvesinde Rusya da olmalı
İntihar etmek için çatıya çıktı heyecandan bayıldı İntihar etmek için çatıya çıktı heyecandan bayıldı
İngiliz aktör Roth'a "Saraybosna'nın Kalbi" onur ödülü verildi İngiliz aktör Roth'a "Saraybosna'nın Kalbi" onur ödülü verildi
Merkel Brexit anlaşmasının yeniden müzakere edilmesine karşı çıktı Merkel Brexit anlaşmasının yeniden müzakere edilmesine karşı çıktı
Son Dakika... Ankara'da korkutan deprem! AFAD merkez üssü ve şiddetini açıkladı Son Dakika... Ankara'da korkutan deprem! AFAD merkez üssü ve şiddetini açıkladı
19 gündür denizde bekleyen düzensiz göçmenler karaya çıkacak 19 gündür denizde bekleyen düzensiz göçmenler karaya çıkacak
Müslüman vekile Trump'tan küstah tepki: Gözyaşlarına kanmıyorum Müslüman vekile Trump'tan küstah tepki: Gözyaşlarına kanmıyorum
Isimat Mirin Toulouse'da Isimat Mirin Toulouse'da
Yevhen'de işlem tamam Yevhen'de işlem tamam
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: MLKP ile Amerikalılar'ın ne görüştüklerini de biliyoruz İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: MLKP ile Amerikalılar'ın ne görüştüklerini de biliyoruz
"Kıran" operasyonunda 5 ton patlayıcı ve mühimmat bulundu "Kıran" operasyonunda 5 ton patlayıcı ve mühimmat bulundu

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

20 Ağustos 2019 Salı 23:31:40 | Son Güncelleme: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 00:06:43

Trump: G7 zirvesinde Rusya da olmalı

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın G7 grubuna dönmesinin uygun olacağını belirtti.

Trump, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile yapacağı ikili görüşme öncesi Oval Ofis'te gazetecilerin karşısına çıktı.

Rusya'yı tekrar G7'nin içine katarak, bu grubu G8 yapmak istediklerini söyleyen Trump, "Rusya'nın da bu grubun içinde olmasının daha uygun olacağını düşünüyorum." diye konuştu.  

Trump, Rusya'nın G8'den çıkarılması konusunda da eski ABD Başkanı Barack Obama'yı suçladı.

ABD Başkanı, geçen yıl haziranda da Rusya'yı gruba dahil etmenin G7 için kazanç olacağını söylemişti.

ABD, Almanya, İngiltere, Japonya, Fransa, Kanada ve İtalya'dan oluşan G7, aynı zamanda dünyanın en büyük ekonomisine sahip 7 ülkenin grubu olarak biliniyor.

1998'den 2014'e kadar 8 ülkenin üye olduğu ve G8 olarak bilinen grup, 2014'te Rusya'nın Kırım'ı ilhakı nedeniyle topluluktan çıkarılması sonucu G7 olarak anılmaya başlanmıştı.

YENİ MOSKOVA BÜYÜKELÇİSİ SULLİVAN OLABİLİR

Öte yandan Trump, ABD'nin Moskova Büyükelçiliği görevine Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan'ı getirmenin "iyi bir seçim" olacağını söyledi.

New York Times gazetesi, Trump'ın Sullivian'ı söz konusu misyona aday göstereceğini yazmıştı.

AFGANİSTAN

ABD Başkanı Trump, Afganistan'da devam eden barış görüşmeleri hakkında da "Buradaki savaş 18 yıldır sürüyor, bu aptalca." ifadesini kullandı.

Afganistan konusunda tüm taraflarla görüştüklerini belirten Trump, "Şu ana kadar görüşmeler iyi gidiyor. İstersek buradaki savaşı 1 haftada bitiririm ama 10 milyon Afgan'ı öldürmek istemiyorum." dedi.

Trump, Afganistan'ın "tehlikeli bir yer" olduğunu belirterek, "gözlerini bölgeden ayırmayacaklarına" vurgu yaptı.

ABD Başkanı, ülkesinin Afganistan'dan tamamen çekilip çekilmeyeceğine ilişkin görüşmelerini sürdüreceklerini kaydetti.

KEŞMİR

Trump, Pakistan ve Hindistan arasındaki Keşmir sorununa da değinerek, "Keşmir çok karmaşık bir yer. Hindular ve Müslümanların birbiriyle çok iyi anlaştıklarını söyleyemem." yorumunu yaptı.

Hafta sonu Fransa'da Hindistan Başbakanı Nerandra Modi ile bir araya geleceği bilgisini paylaşan Trump, "Keşmir konusunda arabuluculuk için elimden gelenin en iyisini yapacağım." dedi.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ