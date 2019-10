Trump 'film gibi’ dediği Bağdadi operasyonunu süslemiş olabilir

Hemen hemen tüm dünyanın takip ettiği bir canlı yayınla DEAŞ lideri Ebubekir el Bağdadi’nin İdlib’de öldürüldüğünü açıklayan ABD Başkanı Donald Trump’ın operasyonla ilgili verdiği oldukça net detaylar, baskını an be an takip eden yetkilileri şaşkınlığa uğrattı.

Bağdadi’nin son anlarını korku ve panik içinde geçirdiğini, intihar yeleğini patlatmadan önce hıçkırarak ağladığını, hatta inlediğini söyleyen Trump’ın bu ayrıntıları nereden öğrendiği ABD’li yetkililer tarafından merak unsuru oldu.

Zira Trump ile birlikte Beyaz Saray Durum Odası’nda baskını izleyen yetkililer, bu detayları onaylamak konusunda tereddüt etti.

Milley: Ekip üyeriyle konuştuğunu farz ediyorum

Bu isimlerden biri olan Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Bağdadi’nin hıçkırarak ağlaması ayrıntısının sorulması üzerine, Trump’ın bu ayrıntıyı nereden öğrendiğini bilmediğini söyledi.

Trump’ın, operasyona katılan komandolarla konuşacağını söylediğini aktaran Milley, bilginin bu şekilde gelmiş olabileceğini belirtti.

Milley, “Başkanın birlik üyeleriyle konuşmayı planladığını biliyorum, ancak bunun kaynağı ne bilmiyorum. Ekiple ve ekip üyeleriyle doğrudan konuşarak elde edildiğini farz ediyorum” dedi.

Esper: Bu detayları bilmiyorum

Savunma Bakanı Mark Esper de şaşkınlığı saklamayan isimlerdendi.

“Ben bu detayları bilmiyorum” diyen Esper, aynı Milley gibi Trump’ın ‘sahadaki askerlerle konuşmuş olabileceğini’ öne sürdü.

'Özel düzenleme yoksa ses aynı anda duyulmaz'

Savunma Bakanlığı’ndan bir yetkili ise, CNN’e yaptığı açıklamada ‘ses’ ayrıntısına dikkat çekti. Yetkili, Beyaz Saray Durum Odası’nda ‘özel düzenlemeler yapılmadığı müddetçe Bağdadi’nin sesini gerçek zamanlı duymanın mümkün olmadığını’ belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü Hogan Gidley ise Trump’ın Bağdadi’nin son anlarındaki duygularını nasıl bilebildiğine dair bir soru karşısında, ‘kullandıkları teknoloji hakkında ayrıntı veremeyeceğini’ söyledi.

Metni yazanlar bile şaşırdı

Bu yetkili isimlerin yanı sıra Donald Trump’ın pazar günü yaptığı konuşmanın metnini hazırlayanlar da, ABD Başkanı'nının aktardığı versiyonun kendileri tarafından bir araya getirilen metne benzemediğini söyledi

Konuya yakın kaynaklara göre, Trump yardımcılarına ‘sert’ bir konuşma istediğini söyledi. CNN’in elde ettiği bilgiye göre Trump ve danışmanı Stephen Miller son dakikalarda metinde ufak tefek düzeltmeler yaptı.