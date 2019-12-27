Trump favori diktatörü ile Libya'yı görüştü
ABD Başkanı Trump favori diktatörüm dediği Sisi ile telefonda Libya'yı konuştu. Beyaz saray görüşme ile ilgili 'Trump ve Sisi, Libya'da dış ülkelerin istismarını reddetti' açıklamasını yaptı.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada Trump ve Sisi'nin bugün bir telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.
İki liderin önemli bölgesel ve ikili konuları ele aldığına işaret edilen açıklamada, "Trump ve Sisi, Libya'da dış ülkelerin istismarını reddetti. Ayrıca iki lider, Libyalıların kontrolü yabancı aktörlere kaptırmadan önce tüm tarafların çatışmayı çözmek için acil adım atması gerektiği konusunda mutabık kaldı." ifadelerine yer verildi.
AA
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