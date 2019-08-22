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22 Ağustos 2019 Perşembe 10:11:23 | Son Güncelleme: 22 Ağustos 2019 Perşembe 10:25:13

Trump, doğum yoluyla vatandaşlık hakkını kaldırabileceğini açıkladı!

ABD Başkanı Donald Trump, doğum yoluyla vatandaşlık hakkını kaldırabileceğini açıkladı. Böylece ABD topraklarında doğan bebekler, aileleri ABD'li değilse Amerikan vatandaşı olamayacak.

ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, hükumetinin ABD vatandaşı olmayan ve yasa dışı olarak ABD'ye göç eden insanların doğan çocuklarına vatandaşlık hakkına son vermek istediğini açıkladı.

Doğum yoluyla ABD vatandaşlığı hakkı veren yasayı kaldıracak bir kararname imzalayacağını belirten Trump, "İnsanlar buraya gelip çocuk doğuruyor ve bebek tüm haklarıyla ABD vatandaşı oluyor. Dünyada böyle bir şeyin mümkün olduğu tek ülke biziz. Bu çok saçma ve bunu kaldıracağım" şeklinde konuştu.

ABD anayasasının ilgili 14. maddesi: "Amerika Birleşik Devletleri'nde doğmuş veya Amerika Birleşik Devletleri uyruğuna geçmiş ve Amerika Birleşik Devletleri hukukuna tabi olan herkes, Birleşik Devletlerin ve ikamet etmekte oldukları eyaletin vatandaşıdır" şeklinde yer alıyor.

1861 yılında ABD'deki İç Savaş'tan sonra Afrika'dan getirilen siyah Amerikalıların tam vatandaşlık haklarına sahip olmaları için Anayasada yapılan yeni düzenleme ile,"ABD'de ikametgah eden tüm insanlara" vatandaşlık hakkı verilmişti. O zamandan beri, ebeveynleri Amerikan vatandaşı olsun ya da Amerika Birleşik Devletleri'nde yasal olarak yaşayan olsun olmasın, Amerika Birleşik Devletleri'nde doğan çoğu kişiye vatandaşlık hakkı verilmektedir.
Başkan Donald Trump, yaklaşık bir yıl önce benzeri bir açıklama yaparak herkesi şaşırtmıştı.

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