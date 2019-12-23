Trump: Demokratlar azil maddelerini Senato'ya göndermeyerek anayasayı ihlal ediyor

  • Bist 100
    111177
  • Dolar
    5,9373
  • Euro
    6,5867
  • Altın
    282,5530
İstanbul
3 / 9
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Anne ve babalar aslında suç işliyor! Çocuk büyüyünce dava açabilir Anne ve babalar aslında suç işliyor! Çocuk büyüyünce dava açabilir
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası spekülasyona dikkat Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası spekülasyona dikkat
Yerli otomobilde dikkat çeken 5 detay! İstanbul-İzmir arasını 10 liraya gidecek Yerli otomobilde dikkat çeken 5 detay! İstanbul-İzmir arasını 10 liraya gidecek
Emmanuel Macron ne yapacağını şaşırdı! Tepki çeken karar Emmanuel Macron ne yapacağını şaşırdı! Tepki çeken karar
CHP 'Mobbing'te sınır tanımadı! Yalova'dan Ardahan'a sürgün rekoru! CHP 'Mobbing'te sınır tanımadı! Yalova'dan Ardahan'a sürgün rekoru!
Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte yeni harç, vergi ve cezalar Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte yeni harç, vergi ve cezalar
NTSB kokpit kayıtlarını açıkladı; İşte pilotların son sözleri NTSB kokpit kayıtlarını açıkladı; İşte pilotların son sözleri
Maske takan kapkaççıları parmak izi yakalattı Maske takan kapkaççıları parmak izi yakalattı
Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç hakim karşısında! Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç hakim karşısında!
Yağmur yağmadan İzmir'i su bastı! Yağmur yağmadan İzmir'i su bastı!
Başkan Erdoğan '3 dönem' kuralından muaf tutmuştu: Böyle görüntülendi Başkan Erdoğan '3 dönem' kuralından muaf tutmuştu: Böyle görüntülendi
Tiyatro oyuncusu Ercan Kont hayatını kaybetti Tiyatro oyuncusu Ercan Kont hayatını kaybetti
TEM'de makas atarak ilerlerken iki araca çarptı: 3 yaralı TEM'de makas atarak ilerlerken iki araca çarptı: 3 yaralı
Bakırköy'de lise öğrencisine bıçaklı dehşet Bakırköy'de lise öğrencisine bıçaklı dehşet
Avcılar'da uçan çatı yandaki binanın üstüne düştü Avcılar'da uçan çatı yandaki binanın üstüne düştü
Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı geldi 23 Aralık 2019 hava durumu Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı geldi 23 Aralık 2019 hava durumu
Adana’da silahlı saldırı: 2 ölü Adana’da silahlı saldırı: 2 ölü
Kaza yapan aracı izlerken zincirleme kazaya neden oldular Kaza yapan aracı izlerken zincirleme kazaya neden oldular
Bursa'da 3 fabrika küle döndü Bursa'da 3 fabrika küle döndü
Trump: Demokratlar azil maddelerini Senato'ya göndermeyerek anayasayı ihlal ediyor Trump: Demokratlar azil maddelerini Senato'ya göndermeyerek anayasayı ihlal ediyor
İDO, BUDO ve Şehir Hatları'nda bazı seferler iptal edildi İDO, BUDO ve Şehir Hatları'nda bazı seferler iptal edildi
İzmir'de sağanak etkili oldu İzmir'de sağanak etkili oldu
Tunceli'de 4,2 büyüklüğünde deprem Tunceli'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Binali Yıldırım: Biz hiçbir zaman yoldan çıkmadık. Bazıları menfaatinin bittiği durakta inmiştir Binali Yıldırım: Biz hiçbir zaman yoldan çıkmadık. Bazıları menfaatinin bittiği durakta inmiştir

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

23 Aralık 2019 Pazartesi 07:37:16 | Son Güncelleme: 23 Aralık 2019 Pazartesi 07:38:55

Trump: Demokratlar azil maddelerini Senato'ya göndermeyerek anayasayı ihlal ediyor

ABD Başkanı Donald Trump, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Demokratların, onaylanan azil maddelerini Senatoya göndermemesine ilişkin, 'Anayasayı ihlal ediyorlar.' açıklamasında bulundu.

Trump, Florida'da katıldığı bir etkinlikte hakkındaki azil maddelerinin Temsilciler Meclisinde onaylanmasına rağmen hala Senatoya gönderilmemesine sert tepki gösterdi. Bu durumun "adaletsizce" olduğunu vurgulayan Trump, Pelosi'nin elinde "ciddi malzeme" olmadığı için böyle bir yol seçtiğini savundu.

Pelosi'ye "çılgın Nancy" nitelendirmesinde bulunan Trump, "Demokratlar azil maddelerini Senatoya göndermeyerek, anayasayı ihlal ediyor." diye konuştu.

"Demokratların davası öldü"

Trump, Twitter hesabından da yaptığı açıklamada, "Çılgın Nancy, Cumhuriyetçilerin elindeki Senato'ya azil sahtekarlığıyla ilgili kuralları dikte etmeye çalışıyor. Ancak Demokratların elindeki Temsilciler Meclisinde hiçbir avukat ya da şahide izin vermeyerek tüm yargı sürecini yok saydılar." görüşünü paylaştı.

Demokratlar'ın her şeyin bitmesini istediğini vurgulayan Trump, "Demokratların davası öldü, anket sonuçları çok kötü." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Demokratların 2016'daki başkan adayı Hillary Clinton ve Demokratların kendisi hakkındaki "sahte bir dosya" için para ödediklerini savunarak, "Demokratlar ve Hillary benim kampanyamda casusluk yaptı ve bunun üstünü örtmeye çalışıyor. Aynı Watergate skandalı gibi ama bu daha da büyüğü." ifadelerini kullandı.

Trump'a yönelik azil soruşturması

Eylülde basına sızan ve 25 Temmuz'da yaptıkları telefon görüşmesinde Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediğini iddia eden muhbir raporu, azil soruşturmasının fitilini ateşlemişti.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, 24 Eylül'de "ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiği" ve "Başkanlık yeminine ihanet ettiği" gerekçesiyle Trump'a yönelik azil soruşturması sürecini başlattıklarını açıklamıştı.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesindeki kamuya açık oturumlar 13-21 Kasım'da yapılmış, Komite daha sonra 300 sayfalık rapor hazırlayarak Adalet Komitesine göndermişti.

Adalet Komitesi, "Görevini kötüye kullanmak" ve "Kongrenin işleyişini engellemek" başlığından oluşan azil maddelerini onaylamıştı.

Temsilciler Meclisi Genel Kurulunun da azil maddelerini onaylamasının ardından, dava dosyası yargılamanın yapılacağı Senato'ya gönderilmemişti.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ