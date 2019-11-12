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12 Kasım 2019 Salı 22:07:14 | Son Güncelleme: 12 Kasım 2019 Salı 22:22:56

Trump: DEAŞ'ın duyurduğu yeni liderin yerini biliyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürülmesinin ardından terör örgütü DEAŞ'ın duyurduğu yeni lideri Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'nin yerini öğrendiklerini belirtti.

Terör örgütü DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi ve örgüt sözcüsü Ebu Hasan el-Muhacir'in geçen ay İdlib'in Barişa bölgesinde ABD kuvvetlri tarafından öldürülmesine ilişkin açıklama yapan Trump, örgütün 'üçüncü lider isminin' de yerini bildiklerini söyledi.

New York Ekonomi Kulübü'nde konuşan ABD Başkanı Trump, "Ve bilin bakalım ne oldu? Gözümüz üçüncünün üzerinde. Üçüncünün problemleri var çünkü onun nerede olduğunu da biliyoruz. Yani, bu şekilde devam etmeliyiz, aksi halde ikinci kez sorun yaşamaya devam edeceğiz" dedi.

Trump, dün New York'ta Gaziler Günü töreninde yaptığı açıklamada da "Amerikalı savaşçılar sayesinde Bağdadi, ikinci sorumlu öldü, gözümüz üçüncüsünün üzerinde" ifadelerini kullanmıştı.

Trump, "(Bağdadi'nin) Terör saltanatı sona erdi ve düşmanlarımız çok ama çok korktular. Halkımızı tehdit edenlerin Amerikan ordusunun haklı kudretine karşı bir şansı yok" demişti.

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