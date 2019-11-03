Trump: DEAŞ'ı ABD kurdu

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı konuşmada DEAŞ'ı eski Başkan Barack Obama’nın kurduğunu vurguladı.

Terör örgütü DEAŞ'ı Obama’ya saygı duyduğunu kaydeden Trump, Obama’nın bu örgütü kurduğunu ve mali yardımda bulunduğunu açıkladı.

Trump ayrıca seçimlerde rakibi olan Hillary Clinton’un da bir sahtekar olduğunu ve Obama ile birlikte DEAŞ'ı kurduklarını kaydetti.

Donald Trump 2016 yılında başkanlık seçim kampanyası sırasında "DEAŞ'ı Obama kurdu" diyen Trump, "DEAŞ'ın kurucusu o. Obama DEAŞ'ı kurdu. Ve şunu da söylemeliyim, yardımcılığını da ezik Hillary Clinton yaptı" demişti.

Aydınlık