20 Ağustos 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 20 Ağustos 2019 Salı 01:55:06
Trump çok ciddiymiş
ABD Başkanı Donald Trump, Danimarka’ya ait özerk statüdeki Grönland Adası’nı satın alma niyetini olduğuna dair iddiaları doğruladı.
BİZİM İÇİN ÖNEMLİ
New Jersey’de gazetecilere açıklama yapan ABD başkanı, “Bu konuştuğumuz bir konuydu, ben stratejik olarak kesinlikle ilgi çekici olduğunu ve ilgilendiğimizi belirttim. Danimarka’yla konuşacağız” dedi. Trump, Danimarka’nın her yıl adaya 700 milyon dolar vermesinin acı olduğunu belirterek “Adaya sahip olmak, stratejik açıdan bizim için güzel olur” ifadelerini kullandı.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT