Trump çok ciddiymiş

BİZİM İÇİN ÖNEMLİ

New Jersey’de gazetecilere açıklama yapan ABD başkanı, “Bu konuştuğumuz bir konuydu, ben stratejik olarak kesinlikle ilgi çekici olduğunu ve ilgilendiğimizi belirttim. Danimarka’yla konuşacağız” dedi. Trump, Danimarka’nın her yıl adaya 700 milyon dolar vermesinin acı olduğunu belirterek “Adaya sahip olmak, stratejik açıdan bizim için güzel olur” ifadelerini kullandı.