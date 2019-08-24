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24 Ağustos 2019 Cumartesi 11:02:51 | Son Güncelleme: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 11:10:14

Trump, Çin'in ek gümrük vergilerine misilleme olarak gümrük vergilerini yüzde 5 arttırdı

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in Amerikan ürünlerine getirdiği ek gümrük vergilerine misilleme olarak, bu ülkeye yönelik gümrük vergilerini yüzde 5 artırdıklarını duyurdu.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin her yıl, Çin üzerinden yüz milyarlarca dolar kaybettiğini ve bunun bir sonu olmadığını, önceki ABD yönetimlerinin buna izin verdiğini öne sürdü. 

Kendisinin böyle bir ticari ilişkiye izin vermeyeceğini vurgulayan Trump, "Adil ticareti sağlamak için bu çok adaletsiz ticari ilişkiyi dengelemeliyiz. Çin, 75 milyar dolarlık Amerikan ürünlerine yeni gümrük vergileri getirmemeliydi." ifadesini kullandı. 

Çin'in bu kararı siyasi nedenlerle aldığını belirten Trump, "1 Ekim'den başlamak üzere Çin'den gelen ve şu anda yüzde 25 gümrük vergisi uygulanan 250 milyar dolarlık ürüne yüzde 30 oranında vergi uygulamaya başlayacağız. Ayrıca halihazırda yüzde 10 vergi uygulanan 300 milyar dolar değerindeki Çin ürünü de 1 Eylül itibariyle yüzde 15 oranında vergilendirilmeye başlanacak. Bu konuya ilginiz için teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu. 

Çin ve ABD arasında gümrük vergisi gerginliği 

Trump, "ticaret savaşları" tartışması devam ederken, ay başında 1 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere, 300 milyar dolarlık Çin ürününe yüzde 10 ilave vergi koyduklarını açıklamıştı.

Çin de ABD'nin bu kararına misilleme yapacağını duyurmuştu. Bunun ardından dün Çin Maliye Bakanlığı, 75 milyar dolar değerindeki ABD ürününe, gümrük vergisini yüzde 5 ya da yüzde 10 oranında artıracaklarını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ise dün yaptığı açıklamada, Çin'e misilleme yapacaklarını vurgulayarak, "Yıllar yılı devasa miktardaki para Çin tarafından ABD'den kazanıldı ve çalındı, bu durmalı. Bu nedenle (Çin'deki) büyük Amerikan firmalarımıza, şirketlerini evlerine (ABD'ye) getirmeleri ve ürünlerini artık ABD'de üretmeleri de dahil olmak üzere bir an önce Çin'e bir alternatif aramaya başlamalarını söyledik." açıklamasında bulunmuştu. 

AA

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