Trump, Erdoğan'ın Tweet'ini alıntıladı ve bu mesajı verdi: Terörizmi yenelim

ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştüğünü açıkladı. Trump, Başkan Erdoğan'ın dünkü Twitter mesajını alıntılayarak, "Terörizmi yenelim." mesajını paylaştı.

ABD Başkanı Trump; "Şimdi Başkan Erdoğan ile görüştüm! Ara vermeyi ya da durdumayı kendisi de istiyor. Bazı Avrupa ülkelerinin, şimdi ilk kez ISIS teröristlerini almaya istekli oldukları konusunda bilgilendirildim" açıklamasında bulundu.

"GERÇEKETEN BİR ŞANS"

Ne yazık ki yıllar önce bu düşünce yoktu. Bunun yerine, her zaman daha zayıf ve yapay çözümler üzerinde duruldu. Her iki tarafta da iyi bir irade var ve başarı için gerçekten bu iyi bir şans.

"TERÖRİZMİ YENELİM"

Başkan Erdoğan'ın paylaşımını alıntı yapan Trump, "Terörizmi yenelim" ifadelerini kullandı.

AA